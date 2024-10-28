65 регионов России участвуют в защите природы вместе с Фондом «Экология» РСХБ

Фонд «Экология» Россельхозбанка подводит итоги своей трехлетней работы, демонстрируя впечатляющие достижения. Почти 100 тысяч выпущенных в Байкал мальков, более 77 тысяч высаженных деревьев, десятки очищенных берегов и родников – это лишь часть результатов Фонда за прошедшие годы.

Созданный Россельхозбанком в 2021 году, Фонд объединил клиентов Банка в 65 регионах России и привлек значительное финансирование для реализации природоохранных проектов. В 2023 году было собрано 22,8 млн рублей от граждан и компаний, а в 2024 году эта сумма уже превысила 41 млн рублей. Все средства направлены на поддержку и развитие экологических инициатив.

«Фонд «Экология» стал специализированным инструментом для поддержки устойчивого развития агропромышленного комплекса и сохранения экосистем. За три года мы совместно с партнерами и волонтерами реализовали важные проекты – от восстановления лесов до борьбы с загрязнением. Мы продолжим начатое и запускаем новые инициативы», – отметила директор Фонда Эльмира Морозова.

Одним из ключевых направлений деятельности является восстановление лесов проекта «Посади деревья». В 2024 году в рамках этой программы было высажено 77 500 деревьев на сумму 8,5 млн рублей в разных регионах страны. География проекта распространяется на Владимирскую, Свердловскую, Московскую области и Республику Алтай.

Важное внимание уделяется защите краснокнижных видов животных и рыб: в водах Байкала выпущено 95 тысяч осетров, а в заказнике Владимирской области поддерживаются 104 зубра, среди которых 16 детенышей.

Фонд активно сотрудничает с Росприроднадзором, реализуя совместный проект по очистке федеральных рек и водоемов по всей стране. Собрано и переработано 28,5 тонн отходов, установлено 224 объекта благоустройства в местах отдыха в 20 регионах России.

В 2024 году Фонд начал проект «Сохрани родники», благоустраивая природные источники с Русским географическим обществом. В октябре в Башкортостане был обустроен первый родник, а в ближайшее время планируется благоустройство еще 4 источников в других регионах.

Фонд также поддерживает научные исследования по борьбе с загрязнением микропластиком и участвует в просветительских проектах, направленных на повышение экологической осознанности населения. Совместно с партнерами, такими как «SPLAT» и «Сдать вещи ПРОСТО», Фонд организует сбор старых вещей и использованных зубных щеток для переработки. Уже собрано более 1 117 кг вещей, которые получат вторую жизнь или будут утилизированы экологично.