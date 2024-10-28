Деловой туризм приближается к цифрам 2019 года

Если раньше лидерами были Франция, Германия и Казахстан, то сейчас бизнес активно едет в КНР, Индию, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию, сообщили Forbes в сервисе Trivio. Спрос на азиатские направления участники рынка связывают с поиском новых сотрудников и налаживаем рабочих отношений в условиях санкций. При этом деловой туризм уже восстановился до показателей до начала пандемии. По итогам 2023 года объем рынка превысил 800 млрд руб., подсчитали в Союзе агентств делового туризма. Там ожидают, что в 2024-м показатель составит 1 трлн руб.

Во многом рост обеспечен за счет подорожания авиабилетов и бронирований мест размещения, говорит генеральный директор компании Fly2Fly Александр Ильин: «Действительно есть некий всплеск деловых поездок. Если раньше большую часть командировок составляли поездки по России, то на данный момент есть спрос на заграницу — это Юго-Восточная Азия, конечно, Китай, Латинская Америка, Бразилия. Есть люди, которые летают в Европу — Италия, Франция, Великобритания. И страны СНГ. Сколько сейчас стоит командировка в Китай? У меня человек на этой неделе летал в Китай, билет туда-обратно получился 85 тыс. руб.. В принципе, это вменяемые цены. Плюс проживание в размере 50 тыс. руб.. Он провел в Китае пять дней, летел по делам, и в общей сложности получилось 135 тыс. руб.

За год, думаю, что все направления подросли на 30%. Все зависит от организаций, кто-то экономит на сотрудниках, кто-то не готов сокращать бюджет. А учитывая, что не на все направления есть прямые рейсы из России, в Китай можно улететь прямым рейсом авиакомпании "Аэрофлот", то, как правило, в Европу это все-таки стыковочные рейсы, Turkish Airlines, и людей очень беспокоит стыковка».

По данным «Аэроклуба», за первое полугодие россияне нарастили число командировок внутри страны на 17%. При этом стали чаще приобретать авиабилеты бизнес-класса, цена перелета в одну сторону в среднем составила 75 тыс. руб. У клиентов изменились предпочтения в размещении, отмечает управляющий директор агентства делового туризма «Аэроклуб» Юлия Липатова: «Если говорить про зарубежные поездки, однозначно наиболее часто в этом году путешественники отправляются в Китай. Порядка 200% роста к 2023-му, 300% роста к допандемическому периоду, и понятно, что корпорации строят бизнес вокруг этих направлений, логистические цепочки, схемы поставок. Это направление будет дальше развиваться. На втором месте Казахстан, дальше идет Турция. Если говорить про Россию, это очень сильный рост. Места притяжения — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск, Казань. Все эти направления выросли минимум на 30-40%.

Размещение — обычно это три-четыре "звезды", если взять общую статистику путешественников. Но есть новый тренд, он наметился в 2024 году, стало популярно размещение в квартирах и апартаментах. Практически, на 45% выросли бронирования в квартирах».

Елена Тюленева