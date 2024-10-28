Студенты ИрГАУ получили именные стипендии РСХБ

Пять студентов и один аспирант Иркутского государственного аграрного университета имени А. А. Ежевского получили свидетельства на право получения именных стипендий Россельхозбанка (РСХБ). В нынешнем учебном году учащиеся бакалавриата и магистратуры будут получать дополнительную финансовую поддержку в размере 15 тыс. рублей, аспирантуры - 20 тыс. рублей ежемесячно.

Ежегодно победителями конкурсного отбора на получение стипендии становятся лучшие учащиеся аграрных вузов, которые занимаются научной деятельностью, участвуют в различных олимпиадах и тематических конференциях, а также являются активными участниками культурной жизни учебного заведения.

Церемония награждения состоялась на заседании ученого совета под председательством ректора ИрГАУ Николая Дмитриева. Стипендиальные свидетельства вручила директор Иркутского регионального филиала РСХБ Наталья Баркова. В своем приветственном слове она отметила, что Банк оказывает всестороннюю поддержку молодым специалистам, решившим связать свою жизнь со сферой АПК.

«Россельхозбанк, как основной аграрный банк страны, считает своей миссией поддерживать студентов сельскохозяйственных вузов, для того чтобы повышать престиж аграрных профессий, возрождать интерес к жизни и работе на селе. Нам важно показать, что сельское хозяйство – перспективное направление для построения карьеры с достойными зарплатами и возможностями для роста. Надеемся, что стипендиальная программа банка станет хорошим стимулом для дальнейшей научной работы в выбранном направлении», – отметила Наталья Баркова.

Стипендиатами Россельхозбанка в 2024/2025 учебном году стали студенты: Лариса Беляева (4 к, специальность «Агроинженерия»), Игорь Бутусин (4 к., специальность «Водные биоресурсы и аквакультура»), Ирина Шапранова (4 к., специальность «Ландшафтная архитектура»), Ксения Тюменцева (4 к., специальность «Ветеринария»), Стелла Базарон (4 к., специальность «Агроинженерия»). Аспирантка Анна Раченко (2 к., специальность «Общее земледелие и растениеводство») стала стипендиатом РСХБ уже во второй раз.

«Рада, что удостоена стипендии такого крупного банка, это большая честь для меня. Для молодого специалиста, который только начал свой путь в науке, материальная поддержка очень важна, поскольку позволяет сосредоточится на профессиональной деятельности и служит стимул к достижению новых результатов», - сказала студентка Анна Раченко.