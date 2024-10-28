Выдачи потребительских кредитов сократились за месяц на четверть

Всего за месяц россияне оформили таких ссуд на 408 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Скоринг бюро».

За сентябрь россияне оформили потребительских кредитов на 407,8 млрд рублей – это на 23% меньше, чем в августе, рассказали в БКИ «Скоринг бюро». Там уточнили: выдачи начали снижаться с июня, но в сентябре падение оказалось наиболее ощутимым, оно сопоставимо с январем 2024-го. Результаты августа лишь на 11% отставали от июльских, а объем оформленных потребзаймов в июле был всего на 4% меньше июньских.

Пик выдач в 2024-м пришелся на май (640,2 млрд).

К снижению выдач в сегменте потребзаймов приводят два фактора, подчеркнул гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин. Первый – высокие проценты, растущие из-за ужесточения денежно-кредитной политики регулятором. Они сдерживают спрос на займы у платежеспособного населения. Второй фактор – макропруденциальное регулирование: с III квартала 2024-го ЦБ вновь ужесточил требования к лимитам кредитования, пояснил эксперт.

Повышение ставки до 21% не было базовым сценарием, комментирует решение ЦБ главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова. «Такое решение подразумевает, что Центральный банк в значительной степени обеспокоен сохранением проинфляционных рисков. Такое решение транслирует настойчивое желание регулятора обеспечить возврат инфляции к 4% цели уже к концу 2025 года. Это повышает вероятность того, что процентные кредитные и депозитные ставки во втором полугодии 2025 года с большой вероятностью будут иметь тенденцию к снижению».