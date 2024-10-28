Выпуск новой пятисотрублевой купюры перенесли на неопределенный срок

На ней будут изображены достопримечательностями Северо-Кавказского федерального округа. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

В 2024-м по планам модернизации банкнотного ряда 1997 года ЦБ должен был выпустить обновленную купюру номиналом 500 рублей с достопримечательностями Северо-Кавказского федерального округа.

Однако, как заявили «Известиям» в пресс-службе регулятора, релиз модифицированной пятисотрублевки откладывается.

В нынешнем году этого точно не произойдет, и в Центробанке пока не дают прогнозов относительно сроков выпуска обновленных 500 рублей. Ранее планировалось, что обновление всех банкнот закончится в 2025-м.

– В этом году мы должны обсудить с экспертами Консультативного совета и жителями нашей страны символы для банкноты 1000 рублей и приступить к разработке ее дизайна. Дальше перейдем к банкнотам других номиналов – 500, 50 и 10. И к ним планируем применить аналогичный подход, что и к «тысячной» банкноте. Поэтому график выхода этих банкнот смещается по времени. О сроках сообщим дополнительно, – пояснили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

Ранее новые 5000 рублей появились в Иркутской области. На лицевой стороне банкноты – стела «Европа – Азия», на оборотной – памятник «Сказ об Урале» в Челябинске. В нижней правой части лицевой стороны банкноты расположен QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с описанием защитных признаков банкноты.