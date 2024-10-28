Перезагрузка-2024: в Сибэкспоцентре открылось новое пространство Sibexpo hall

В Иркутске появилось новое пространство для проведения конференций, банкетов, выставок, концертов, корпоративов и других мероприятий с индивидуальным подходом, на высоком уровне. Это Sibexpo hall – обновленная локация в известном выставочном комплексе «Сибэкспоцентр». «У павильона началась новая жизнь: он стал совершенно автономным и адаптивным под любой формат», – отметили на презентации нового пространства, которая прошла в конце октября.

Как рассказал генеральный директор АО «Сибэкспоцентр» Роман Романов, потребность в таких гибких больших площадках в Иркутске очень высокая. Sibexpo hall – это тысяча квадратных метров, способных вместить до 600 человек по схеме «театр», до 700 – в режиме фуршета, до 400-500 гостей при банкетной рассадке и до 300 человек – при проведении конференции.

– Идея создания обновленной площадки пришла весной этого года на дне рождения event-агентства «Аврора», – поделился Роман Романов. – Мы презентуем Sibexpo hall сегодня, но на самом деле уже месяц работаем в этом формате и уже провели несколько масштабных мероприятий. Это региональный конкурс в сфере событийного туризма Russian Event Awards 2024, международная выставка «Интурмаркет. Байкал», в том числе деловой форум с участием столичных спикеров, стендап-концерт для 600 зрителей, выставка сувенирной продукции. Мы готовы к более насыщенному графику мероприятий.

Многие участники event-индустрии говорят, что идея создания подобной площадки витала в воздухе. После того, как закрылась часть площадок в «Доренберге», в городе остро не хватало пространства, которое могло бы легко трансформироваться и принимать и деловые мероприятия, и концерты, и масштабные корпоративы. Как рассказал заместитель директора выставочного комплекса Денис Банщиков, от идеи, возникшей на дне рождения «Авроры», до решения реализовать задумку прошли всего сутки: руководство «Сибэкспоцентра» быстро дало идее зеленый свет.

В короткие сроки реновировали второй павильон выставочного комплекса, который ранее в основном задействовали под торговые площадки. Демонтировали ковролин, оставив бетонный пол с мокрым эффектом, сделали «черный кабинет» по периметру павильонной конструкции, оборудовали гардеробы, санузлы, зону для кейтеринга. Теперь пространство похоже на чистый холст – каждый арендатор Sibexpo hall может использовать его по-своему.

– У второго павильона началась новая жизнь. Он стал совершенно автономным, адаптивным под любой формат мероприятий, будь то концерт, стендап-корпоратив или же деловой форум, – говорят руководители «Сибэкспоцентра». – Аренда зала обойдется от 125 до 200 тысяч рублей в сутки – в зависимости от дня недели и количества дней бронирования.

– Благодаря совместной работе с лучшими экспертами event-индустрии нам удалось создать хорошее пространство, которое сможет воплотить самые разнообразные идеи с индивидуальным подходом, – отметил Роман Романов. – Уже сегодня поступают заявки на проведение новогодних мероприятий. Готовы сотрудничать с каждым, пробовать новое.

МНЕНИЯ

«Кейтерингу нужны продуманные площадки»

Очень важно, чтобы при проектировании площадок для организации тех или иных мероприятий были сразу заложены качественные, профессиональные условия для размещения, в том числе мобильной кухни, обратила внимание Инга Мунина, основатель компании «Аврора кейтеринг».

– На хорошо продуманных площадках мы можем выдавать гораздо более качественный результат, чем в неприспособленных локациях. Это важно с точки зрения пищевой безопасности и качества продукта. На новой площадке все это есть. В Sibexpo hall площадь свободная, и это большой плюс. Мы можем трансформировать ее, как угодно. Очень востребованный формат. Мы ждали открытия такой мультиформатной площадки, на которой можно утром провести форум, а вечером – банкет. Надеюсь, что этот проект удачно стартует. Объективный спрос на рынке есть.

«Площадка – как чистый холст»

Сергей Шпрах, занимающийся организацией деловых мероприятий, также отметил удобство расположения новой локации, удачную геометрию зала, в частности то, что он квадратный: можно «кроить» площадку, как душе угодно.

– Для успешного проведения мероприятия нужно несколько факторов. Все они есть на новой площадке. Место здесь привычное для проведения массовых мероприятий, площадка обновлена, можно с чистого листа начинать организацию, не тратя денег на какие-то дополнительные технические работы. На мой взгляд, объявлена адекватная цена для города. Вообще Sibexpo hall может стать идеальной площадкой для проведения закрытых концертов, локальных деловых форумов.

«Можно делать любой декор пространства»

На сегодняшний день Sibexpo hall – единственная такая площадка в Иркутске, отмечает Антон Кельберг, директор event-агентства «Аврора». Раньше пространство для проведения массовых деловых мероприятий, банкетов и других событий предоставлял арт-завод «Доренберг». Сегодня его площади задействованы под другие цели.

– Sibexpo hall – большая, удобная, единая локация, что важно, без колонн, без ограждений, – прокомментирован Антон Кельберг. – В Иркутске есть, конечно, площадки, но с максимальной вместимостью для банкетов, например, не больше 300 человек. Здесь же – до 500 гостей. Еще один немаловажный плюс – удобная стоянка, удобные подъездные пути. К тому же Sibexpo hall находится в хорошем районе.

Еще одна уникальность в том, что здесь можно делать абсолютно любой декор пространства. То есть площадка совершенно нейтральна. Многие локации в Иркутске предоставляются с определенным интерьером, стилем. И нам, event-щикам, когда делаем мероприятие, надо либо все закрывать, либо как-то «попадать» в стилизацию, встраиваться. А здесь – свободный полет мыслей, что очень хорошо для декораторов, для дизайнеров.

«Здесь можно реализовать творческие концепции»

Новая площадка обладает большим потенциалом, и альтернативы пока у нее в Иркутске нет, уверена Елена Кухта, бренд-продюсер и PR-специалист.

– В нашем городе обычно есть большая проблема с площадками для мероприятий, где можно реализовывать какие-то творческие концепции. Здесь это можно сделать. Кроме того, недавно в Sibexpo hall проходил финал окружного конкурса Международной премии Russian Event Awards, и мы принимали участие. Увидели изнутри, как здесь все было организовано. Площадка удобна. Очень рекомендую ее для проведения конференций, форумов, корпоративных обучающих мероприятий, потому что можно организовать в одном месте сразу несколько параллельных локаций.