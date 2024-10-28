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Годовая инфляция в Иркутской области замедлилась в начале осени

В начале осени годовая инфляция в Иркутской области замедлилась. После 9,5% в августе, в сентябре она достигла 9,1%. Об этом рассказал управляющий иркутским отделением Банка России Игорь Коржук.

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«Снижение в сентябре произошло в основном из-за того, что выросло предложение некоторых продуктов, а спрос на ряд услуг упал. Сюда же можно добавить так называемый эффект высокой сравнительной базы, когда мы видим не такое сильное удорожание товаров и услуг, как год назад», – говорит Игорь Коржук.

Как отметил эксперт, жители Иркутской области стали меньше интересоваться отдыхом на российских морских курортах. Отчасти это связано с тем, что в этом году появились прямые перелеты из Иркутска в популярные у туристов страны. В итоге поездка на Черноморское побережье России в годовом сопоставлении подешевела.

В целом по России инфляция оставалась высокой – на уровне 8,6%. Спрос все еще растет, а производство за ним не успевает. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, в 2025 году произойдет снижение инфляции к 4%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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