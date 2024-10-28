Гарантийные сроки при долевом строительстве сократились

В сентябре вступили в силу изменения в закон об участии в долевом строительстве, связанные с гарантийным сроком на объект долевого строительства. Об этом рассказали в пресс-службе управления Росреестра по Иркутской области.

Так, если ранее гарантийный срок для объекта долевого строительства не мог быть менее пяти лет, то с 1 сентября 2024 года минимальный гарантийный срок должен составлять не менее трех лет.

По словам начальника отдела регистрации недвижимости № 2 Управления Росреестра по Иркутской области Эльвиры Анатольевны Демидович, сейчас в законодательстве нет требования о том, что для всех квартир в строящемся доме должен быть утвержден единый гарантийный срок, как это было ранее.

Поэтому при подписании договора участия в долевом строительстве каждый дольщик может просить установить индивидуальный гарантийный срок для его квартиры или нежилого помещения.

При этом размер гарантийного срока остается на усмотрение сторон договора и это обстоятельство не будет основанием для отказа в регистрации договора участия в долевом строительстве в Управлении Росреестра по Иркутской области. Единственное исключение – в регистрации договора будет отказано в случае, если гарантийный срок в договоре окажется менее 3 лет.