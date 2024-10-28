Смартфоны подорожали в России на 15%

Причины – ослабление рубля, рост ключевой ставки и усложнение логистики. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на импортеров и розничных продавцов электроники.

За первые девять месяцев 2024 года смартфоны в РФ подорожали на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го – средняя цена на новый аппарат выросла с 21,2 до 23,9 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в «Марвел-Дистрибуции». Такую информацию подтвердили в МТС, уточнив, что на это повлияло изменение курса валют, стоимости закупок, логистики. Источник в одном из федеральных ритейлеров рассказал об увеличении стоимости на 14% – средняя цена составила 23,7 тыс. рублей.

– Одна из причин повышения цен – курс доллара, который отразился на стоимости логистики, сопутствующих услуг и конечной цене устройств. Вторая причина – рост ключевой ставки, который влияет на стоимость заемных средств для поставщиков и ритейлеров, – уточнили в «Марвел-Дистрибуции».

По расчетам представителей компании, закупленные по новым ценам партии смартфонов придут в Россию в ноябре–декабре. После этого в их стоимость будет заложена и растущая ставка ЦБ, добавили там.

Ранее стало известно, что иркутяне продали на Авито на 15% больше новых смартфонов, чем в прошлом квартале. В III квартале 2023 года продажи новых смартфонов на Авито в Иркутске продолжили расти – на 15% за квартал. Об этом сообщают в пресс-службе сервиса. В топ-5 брендов по доле продаж на платформе в России вошли: Apple – 55%, Samsung – 14%, Xiaomi – 13%, Honor – 4%, realme – 2%. При этом яркую динамику показывают бренды из Поднебесной: Infinix (рост продаж в семь раз год к году), Tecno (в четыре раза) и realme (+70%).