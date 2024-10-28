Дорожно-строительное предприятие из Шелехова ускорило производство благодаря нацпроекту «Производительность труда»

Шелеховский асфальто-бетонный завод завершил активную фазу работы в национальном проекте «Производительность труда». С помощью экспертов Регионального центра компетенций (оператор реализации нацпроекта в Иркутской области) команда предприятия оптимизировала один из ключевых производственных процессов — выпуск минерального порошка. В результате скорость работы возросла на 14%, выработка увеличилась на 13%, а объёмы незавершённого производства снизились на 61%.

«Работа с экспертами РЦК завершена, и с помощью механик бережливого производства коллектив Шелеховского АБЗ дальше сможет самостоятельно оптимизировать и другие производственные процессы. Таким образом, участие в мероприятиях национального проекта «Производительность труда» поможет предприятию поставлять сырьё для дорожно-строительной отрасли быстрее и в бОльших объёмах», — говорит заместитель министра экономического развития и промышленности региона Марина Петрова.

Шелеховский асфальто-бетонный завод основан 40 лет назад. В нулевые там была произведена полная модернизация производственной базы. Предприятие постоянно расширяет спектр производимой продукции и является одним из ключевых поставщиков для организаций, которые осуществляют дорожно-ремонтные работы в разных муниципалитетах Иркутской области. Завод выпускает асфальтобетонные смеси всех типов, битумную эмульсию, товарный бетон и инертные материалы (щебень, песок, отсев). Для контроля качества, помимо собственной лабораторной службы, завод сотрудничает с ведущими испытательными лабораториями региона, в том числе с ОАО «Иркутскгипродорнии».

Напомним, национальный проект «Производительность труда» призван обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже, чем на 5% в год. Команды специалистов предприятий-участников проходят обучение методам и технологиям бережливого производства под руководством экспертов Регионального центра компетенций, чтобы совместно проанализировать весь производственный процесс, найти проблемные места и точки роста и реализовать план по оптимизации. К настоящему моменту в Иркутской области уже свыше 80 предприятий присоединились к нацпроекту.

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