Доля переуступок снизилась в Петербурге

За первые 9 месяцев 2024 года в городе зарегистрировано 3534 договора об уступке прав по договорам участия в долевом строительстве. Это в 1,5 раза меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные петербургского Управления Росреестра.

По данным ведомства, по сравнению с тремя кварталами 2022 года количество переуступок снизилось почти вдвое (6999 сделок). Большая часть таких сделок проходит с физлицами (3441), юрлица оформили только 93 переуступки в этом году.

«Причиной сокращения сделок стали условия выдачи семейной ипотеки: банки прекратили выдачу по переуступкам. Наша компания и множество других застройщиков были вынуждены оформить собственность на себя и продавать недвижимость по договору купли-продажи», – пояснила генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» Анжелика Альшаева. По ее словам, осталось очень мало клиентов, которые хотят продать недвижимость по переуступке прав. «Сейчас на этом просто не заработаешь. Переуступка – это скорее вынужденная мера для тех, кому срочно нужно уехать или получить крупную сумму денежных средств», – добавляет Анжелика Альшаева. По ее оценкам, размер скидки в таких сделках, чтобы привлечь покупателей, составляет около 15-20%.

Ранее стало известно, что рынок аренды жилой недвижимости Москвы демонстрирует стабильный рост на фоне увеличения спроса и арендных ставок. В течение последних двух лет доходность от аренды остается в пределах 3,5%–6,5% годовых в зависимости от сегмента, что подтверждает привлекательность этого направления для собственников жилья.