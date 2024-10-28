Волонтёры РУСАЛа помогли животным приюта

Члены Молодёжного совета шелеховской промплощадки компании РУСАЛ собрали более 100 кг корма в приют для собак «Поводог».

Заводчане посетили приют, где живут более 300 собак. Металлурги провели хорошо время с четвероногими друзьями. Волонтёры погуляли и поиграли с собаками.

«Погода была солнечная, поэтому мы как можно дольше решили побегать с собаками. Такое внимание очень важно, ведь животных много и не всем забота уделяется в полной мере. Посещение приюта стало для нас доброй традицией, помогаем животным постоянно и к этому призываем всех неравнодушных жителей», - сказала Анна Кузнецова, руководитель Молодёжного совета Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

Забота о питомцах - многолетняя традиция. Ещё много лет назад по инициативе промышленника Олега Дерипаски создавались комфортные приюты для собак, в которых сейчас активно оказывается качественная медицинская помощь животным, проходит социализация и обеспечивается устройство в семьи. Первый приют под названием «Поводог» открыт в Сочи в 2014 году. Чуть позже такие приюты были построены в Наро-Фоминске, Красноярске, Абакане и Иркутске.