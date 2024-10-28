Грантовый конкурс ИНК «Энергия родной земли» стартовал в Иркутской области и Якутии

Иркутская нефтяная компания (ИНК) открыла прием заявок на ежегодный грантовый конкурс «Энергия родной земли». Прием заявок продлится до 5 декабря 2024 г.

Некоммерческие организации, бюджетные, общественные организации Усть-Кутского, Нижнеилимского, Киренского, Катанского районов Иркутской области, Мирнинского и Ленского районов Республики Саха (Якутия) могут подать заявку на сайте inkgrant.ru.

Средства гранта должны быть использованы на реализацию социально значимых проектов в сфере образования, спорта, культуры, экологии, сохранения традиционной культуры, поддержки местных коренных сообществ и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что в прошлом году появилось новое направление конкурса, предусмотренное Национальным инклюзивным договором, к которому ИНК присоединилась в октябре 2023 г. в рамках БРИФ – создание доступной среды и условий для людей с ограниченными возможностями. Планируется, что в 2025 г. будет поддержано 25 проектов к юбилею компании.

– К 25-летнему юбилею компании мы запускаем конкурс с расширением географии и увеличением количества поддерживаемых проектов. ИНК стремится внести свой вклад в социальное развитие на территориях присутствия. Нам важно поддерживать инициативы жителей, которые направлены на улучшение качества жизни в городах и селах. В этом году мы ждем как новых участников, так и победителей прошлых лет. Желаем всем удачи, – отметил управляющий директор по правовой работе и региональной политике ИНК Евгений Милов.

Победители грантового конкурса будут определены в январе 2025 г. Вместе с финансированием проекта они получат методическую и экспертную поддержку.