Свыше 3000 студентов и школьников намерены посетить Дни Эн+ в ИРНИТУ

Событие состоится 29 и 30 октября в Иркутском Политехе и позволит узнать все о карьере в одном из крупнейших энергетических холдингов страны. Опорным регионом для Эн+, основанной Олегом Дерипаской, является Иркутская область. Здесь расположены каскад ГЭС, десятки промышленных предприятий, генерирующих тепло и электроэнергию. На производствах Эн+ трудятся порядка 30 тысяч специалистов.

В течение двух дней желающие смогут принять участие в паблик-токах, прослушать лекции топ-менеджеров компании, посетить мастер-классы, сыграть в интеллектуальные игры. Молодежные советы Эн+ и эксперты Университета Эн+ помогут студентам и старшеклассники оценить свой лидерский потенциал, ознакомиться с экологическими и волонтерскими проектами.

Интерес к мероприятию вышел далеко за рамки Иркутска. Ожидается, что в ИРНИТУ приедут учащиеся из Усть-Илимска, Ангарска, Шелехова и других городов региона.

Зарегистрироваться для участия в программе можно на сайте Дни Эн+ в ИРНИТУ.