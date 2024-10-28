Правила уплаты НДФЛ с доходов от акций и ПИФов упростили в России

В налоговую базу, облагаемую по ставкам 13 и 15%, теперь включены доходы от ПИФов и ЗПИФов. Об этом пишет РБК.

Власти решили смягчить правила налогообложения доходов от продажи акций, при этом некоторые аспекты налогообложения бизнеса ужесточатся: например, увеличится размер пеней. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были приняты Госдумой в третьем чтении 22 октября и одобрены Советом Федерации 23 октября (ждут подписи президента).

Часть поправок, оформленных правительством ко второму чтению, уже освещались.

Так, законопроект предполагает распространение автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) на все регионы России (сейчас режим действует в Москве, Подмосковье, Калужской области, Татарстане и Санкт-Петербурге). Также были скорректированы параметры акциза на сахаросодержащие напитки: власти отказались от идеи снизить порог содержания сахара для подпадания под акциз с 5 г (как сейчас) до 2 г на 100 мл напитка. Ставка акциза, однако, была поднята с 7 до 10 руб. за 1 л, а квас признан сахаросодержащим напитком с содержанием спирта до 1,2% (из-за чего глава производителя напитков «Очаково» поспорил с Минфином).

Напомним, что в пятницу, 25 октября, российский рынок акций быстро падал. Индекс МосБиржи провалился на 2,14% до 2660,36 пунктов. Индекс РТС опустился на 2,06% до 866,98 пунктов. Объем торгов взлетел до 133,2 млрд руб. Рост показателя вдвое в финале недели является негативным сигналом.