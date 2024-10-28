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Средний размер потребительского кредита составил 160,3 тыс. рублей в сентябре

По данным Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 160,3 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,1% (в августе 2024 года – 163,8 тыс. руб.).

В то же время по сравнению с началом года средний чек выданных потребкредитов в сентябре 2024 года, напротив, вырос на 9,7% (в январе 2024 года – 146,1 тыс. ед.).

Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ в сентябре 2024 года отмечен в:

  • Москве (246,7 тыс. руб.),
  • Санкт-Петербурге (210,8 тыс. руб.),
  • Московской обл. (200,2 тыс. руб.),
  • Ханты-Мансийском АО (199,2 тыс. руб.),
  • Республике Татарстан (198,8 тыс. руб.).

Что касается региональной динамики данного показателя, то самое серьезное сокращение среднего чека потребкредита в сентябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали:

  • Санкт-Петербург (-13,8%),
  • Москва (-12,6%),
  • Московская обл. (-8,9%),
  • Республика Саха (Якутия) (-6,5%),
  • Красноярский край (-5,3%).

В то же время в ряде регионов из топ-30 в августе был отмечен рост данного показателя, в том числе в:

  • Республике Татарстан (+12,6%),
  • Волгоградской обл. (+6,1%),
  • Удмуртской Республике (+3,7%),
  • Пермском крае (+2,3%),
  • Приморском крае (+2,0%).

«Средний размер потребительского кредита снижается третий месяц подряд, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность все еще находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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