Новая ключевая ставка: «кредитная зима» и рост сбережений

Высокие рыночные ставки поддерживают рынок сбережений, но пока недостаточно сдерживают кредитование. Инфляция в третьем квартале 2024 года складывается выше ожиданий Банка России, и очередной рост ключевой ставки в минувшую пятницу ускорит наступление «кредитной зимы», которая началась на рынке уже в октябре. В тоже время экстравысокая ключевая ставка еще больше простимулирует клиентов на размещение свободных денежных средств на депозиты.

Эксперты ВТБ ожидают, что в ближайшие дни банки начнут поднимать ставки на 1-1,5 п.п. В банке отмечают, что уже в понедельник раунд повышения ставок по вкладам начался. Это откроет новые возможности банкам для привлечения клиентов, учитывая, в том числе, традиционно «высокий» четвертый квартал.

«Ключевая ставка впервые составляет 21%, а это значит, что время вкладчика в этом году достигает своего апогея. Банки будут реагировать на решение ЦБ, но рост ставок будет уже не столь агрессивным. В этих условиях выиграют в первую очередь вкладчики тех банков, которые быстрее предложит новые ставки и возможность закрепить их „вдолгую“», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

В целом рынок привлечения в 2024 году может достигнуть рекордных 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. В 2023 году, например, рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%. Общий объем пассивов в национальной валюте в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29% (годом ранее – 26%). Не исключено, что рост рынка сбережений окажется еще быстрее прогнозов.

ВТБ нарастил портфель сбережений во всех валютах на 35%, до 9,3 трлн рублей. До конца текущего года портфель банка превысит 10 трлн рублей. Чаще всего открывают депозиты на полгода (47%), также увеличивается доля депозитов сроком на 1 год (17%).