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ВТБ проведет сделку по «Почта банку» до конца года

ВТБ рассчитывает провести сделку по выкупу доли «Почты России» в «Почта банке» до конца года. В ФАС и ЦБ находятся ходатайства о сделке, еще одно будет подано позже.

Сумма сделки оценивается в 36 млрд рублей, влияния на нормативы достаточности капитала она практически не будет иметь.

«Это будут, по сути, расходы из капитала. (...) Это не та сумма, которая будет заметна для наших нормативов», – заявил Пьянов, отвечая на вопрос о влиянии сделки на нормативы достаточности капитала ВТБ.

Сейчас нормативы достаточности у группы с запасом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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