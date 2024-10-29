Работники каких профессий мечтают уехать из Сибири?

Эксперты hh.ru проанализировали резюме жителей Сибирского федерального округа за 3 квартал 2024 года и выяснили, кто из них хочет не просто найти новое место трудоустройства, но и переехать в другой регион.
Статус «Переезд желателен» указан в 1,4% от всех актуальных резюме жителей Сибирского ФО. Еще 18,7% отмечают, что переезд возможен, остальные 79,9% к релокации не готовы.
Среди тех соискателей Сибири, для кого переезд в приоритете, чаще всего встречаются менеджеры по продажам (5,9%), программисты (4,9%), администраторы (4,4%), инженеры-конструкторы (3,6%), руководители проектов (3,4%), экономисты (3,3%), бухгалтеры (3,2%), дизайнеры и художники (3,0%).
|
Специализация
|
Доля от всех резюме со статусом «Переезд желателен»
|
Менеджер по продажам
|
5,9%
|
Программист, разработчик
|
4,9%
|
Администратор
|
4,4%
|
Инженер-конструктор, проектировщик
|
3,6%
|
Руководитель проектов
|
3,4%
|
Экономист
|
3,3%
|
Бухгалтер
|
3,2%
|
Дизайнер, художник
|
3,0%
|
Менеджер по закупкам
|
2,5%
|
Секретарь, помощник руководителя
|
2,5%
|
Учитель, преподаватель, педагог
|
2,4%
|
Водитель
|
2,3%
|
Менеджер по работе с партнерами
|
2,3%
|
Аналитик
|
2,2%
|
Системный администратор
|
2,1%
|
Сервисный инженер, механик
|
2,0%
|
Юрист
|
2,0%
|
Технолог
|
2,0%
|
Юрисконсульт
|
2,0%
|
Менеджер по маркетингу
|
1,9%
Что касается регионов, то чаще других жителей Сибирского федерального округа о желательности переезда в резюме пишут соискатели из Республики Алтай – сразу 2,0% здесь готовы к релокации, а также из Республики Тыва (1,8%) и Кемеровской области (1,5%). Реже всего найти новую работу и уехать хотят жители Новосибирской области – соответствующий статус имеют 1,0% резюме.
При этом доля тех соискателей, кто однозначно не готов переезжать, среди регионов Сибири наиболее высока в Алтайском крае – 84,1%.
|
Регион*
|
Доля резюме «Не готов к переезду»
|
Доля резюме «Хочу переехать»
|
Доля резюме «Переезд возможен»
|
Республика Алтай
|
76,4%
|
2,0%
|
21,6%
|
Республика Тыва
|
79,3%
|
1,8%
|
18,9%
|
Кемеровская область
|
82,2%
|
1,5%
|
16,3%
|
Республика Хакасия
|
81,0%
|
1,4%
|
17,5%
|
Томская область
|
77,9%
|
1,4%
|
20,7%
|
Красноярский край
|
80,4%
|
1,4%
|
18,2%
|
Омская область
|
78,9%
|
1,4%
|
19,8%
|
Иркутская область
|
80,6%
|
1,2%
|
18,2%
|
Алтайский край
|
84,1%
|
1,1%
|
14,7%
|
Новосибирская область
|
81,9%
|
1,0%
|
17,1%
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«Проблема нехватки людей давно вышла за рамки одной конкретной компании и стала общегосударственной задачей: дефицит наблюдается во всех регионах без исключения. Чуть лучше положение с персоналом в столичных городах, но только потому, что здесь больше соискателей, которые, соответственно, могут выбирать из большего количества предложений о работе. Субъекты федерации конкурируют друг с другом за трудовые ресурсы, и важнейшую роль здесь играет синергия регионов и предприятий. На рынке представлено множество вакансий, предлагающих работу вахтовым методом или релокацию, однако готовность соискателя откликнуться на такое предложение зависит не только от условий, которые предлагает работодатель, но и от условий жизни в регионе», - комментирует Анна Осипова, руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах.