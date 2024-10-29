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Работники каких профессий мечтают уехать из Сибири?

Эксперты hh.ru проанализировали резюме жителей Сибирского федерального округа за 3 квартал 2024 года и выяснили, кто из них хочет не просто найти новое место трудоустройства, но и переехать в другой регион.

Статус «Переезд желателен» указан в 1,4% от всех актуальных резюме жителей Сибирского ФО. Еще 18,7% отмечают, что переезд возможен, остальные 79,9% к релокации не готовы.

Среди тех соискателей Сибири, для кого переезд в приоритете, чаще всего встречаются менеджеры по продажам (5,9%), программисты (4,9%), администраторы (4,4%), инженеры-конструкторы (3,6%), руководители проектов (3,4%), экономисты (3,3%), бухгалтеры (3,2%), дизайнеры и художники (3,0%).

Специализация

Доля от всех резюме со статусом «Переезд желателен»

Менеджер по продажам

5,9%

Программист, разработчик

4,9%

Администратор

4,4%

Инженер-конструктор, проектировщик

3,6%

Руководитель проектов

3,4%

Экономист

3,3%

Бухгалтер

3,2%

Дизайнер, художник

3,0%

Менеджер по закупкам

2,5%

Секретарь, помощник руководителя

2,5%

Учитель, преподаватель, педагог

2,4%

Водитель

2,3%

Менеджер по работе с партнерами

2,3%

Аналитик

2,2%

Системный администратор

2,1%

Сервисный инженер, механик

2,0%

Юрист

2,0%

Технолог

2,0%

Юрисконсульт

2,0%

Менеджер по маркетингу

1,9%

Что касается регионов, то чаще других жителей Сибирского федерального округа о желательности переезда в резюме пишут соискатели из Республики Алтай – сразу 2,0% здесь готовы к релокации, а также из Республики Тыва (1,8%) и Кемеровской области (1,5%). Реже всего найти новую работу и уехать хотят жители Новосибирской области – соответствующий статус имеют 1,0% резюме.

При этом доля тех соискателей, кто однозначно не готов переезжать, среди регионов Сибири наиболее высока в Алтайском крае – 84,1%.

Регион*

Доля резюме «Не готов к переезду»

Доля резюме «Хочу переехать»

Доля резюме «Переезд возможен»

Республика Алтай

76,4%

2,0%

21,6%

Республика Тыва

79,3%

1,8%

18,9%

Кемеровская область

82,2%

1,5%

16,3%

Республика Хакасия

81,0%

1,4%

17,5%

Томская область

77,9%

1,4%

20,7%

Красноярский край

80,4%

1,4%

18,2%

Омская область

78,9%

1,4%

19,8%

Иркутская область

80,6%

1,2%

18,2%

Алтайский край

84,1%

1,1%

14,7%

Новосибирская область

81,9%

1,0%

17,1%

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«Проблема нехватки людей давно вышла за рамки одной конкретной компании и стала общегосударственной задачей: дефицит наблюдается во всех регионах без исключения. Чуть лучше положение с персоналом в столичных городах, но только потому, что здесь больше соискателей, которые, соответственно, могут выбирать из большего количества предложений о работе. Субъекты федерации конкурируют друг с другом за трудовые ресурсы, и важнейшую роль здесь играет синергия регионов и предприятий. На рынке представлено множество вакансий, предлагающих работу вахтовым методом или релокацию, однако готовность соискателя откликнуться на такое предложение зависит не только от условий, которые предлагает работодатель, но и от условий жизни в регионе», - комментирует Анна Осипова, руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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