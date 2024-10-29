Работники каких профессий мечтают уехать из Сибири?

Эксперты hh.ru проанализировали резюме жителей Сибирского федерального округа за 3 квартал 2024 года и выяснили, кто из них хочет не просто найти новое место трудоустройства, но и переехать в другой регион.

Статус «Переезд желателен» указан в 1,4% от всех актуальных резюме жителей Сибирского ФО. Еще 18,7% отмечают, что переезд возможен, остальные 79,9% к релокации не готовы.

Среди тех соискателей Сибири, для кого переезд в приоритете, чаще всего встречаются менеджеры по продажам (5,9%), программисты (4,9%), администраторы (4,4%), инженеры-конструкторы (3,6%), руководители проектов (3,4%), экономисты (3,3%), бухгалтеры (3,2%), дизайнеры и художники (3,0%).

Специализация Доля от всех резюме со статусом «Переезд желателен» Менеджер по продажам 5,9% Программист, разработчик 4,9% Администратор 4,4% Инженер-конструктор, проектировщик 3,6% Руководитель проектов 3,4% Экономист 3,3% Бухгалтер 3,2% Дизайнер, художник 3,0% Менеджер по закупкам 2,5% Секретарь, помощник руководителя 2,5% Учитель, преподаватель, педагог 2,4% Водитель 2,3% Менеджер по работе с партнерами 2,3% Аналитик 2,2% Системный администратор 2,1% Сервисный инженер, механик 2,0% Юрист 2,0% Технолог 2,0% Юрисконсульт 2,0% Менеджер по маркетингу 1,9%

Что касается регионов, то чаще других жителей Сибирского федерального округа о желательности переезда в резюме пишут соискатели из Республики Алтай – сразу 2,0% здесь готовы к релокации, а также из Республики Тыва (1,8%) и Кемеровской области (1,5%). Реже всего найти новую работу и уехать хотят жители Новосибирской области – соответствующий статус имеют 1,0% резюме.

При этом доля тех соискателей, кто однозначно не готов переезжать, среди регионов Сибири наиболее высока в Алтайском крае – 84,1%.

Регион* Доля резюме «Не готов к переезду» Доля резюме «Хочу переехать» Доля резюме «Переезд возможен» Республика Алтай 76,4% 2,0% 21,6% Республика Тыва 79,3% 1,8% 18,9% Кемеровская область 82,2% 1,5% 16,3% Республика Хакасия 81,0% 1,4% 17,5% Томская область 77,9% 1,4% 20,7% Красноярский край 80,4% 1,4% 18,2% Омская область 78,9% 1,4% 19,8% Иркутская область 80,6% 1,2% 18,2% Алтайский край 84,1% 1,1% 14,7% Новосибирская область 81,9% 1,0% 17,1%

«Проблема нехватки людей давно вышла за рамки одной конкретной компании и стала общегосударственной задачей: дефицит наблюдается во всех регионах без исключения. Чуть лучше положение с персоналом в столичных городах, но только потому, что здесь больше соискателей, которые, соответственно, могут выбирать из большего количества предложений о работе. Субъекты федерации конкурируют друг с другом за трудовые ресурсы, и важнейшую роль здесь играет синергия регионов и предприятий. На рынке представлено множество вакансий, предлагающих работу вахтовым методом или релокацию, однако готовность соискателя откликнуться на такое предложение зависит не только от условий, которые предлагает работодатель, но и от условий жизни в регионе», - комментирует Анна Осипова, руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах.