Российский рынок летит вниз

И приблизился вновь к полуторалетнему минимуму на уровне 2514 п., который был установлен в начале сентября.

Индекс МосБиржи обновил минимум с начала сентября и завершил основную сессию около достигнутых уровней с серьезными потерями.

– Формально пробита промежуточная поддержка 2582 п. Более серьезным техническим препятствием для снижения фондового индикатора способен выступить полуторалетний минимум 2514 п. установленный в начале сентября. Тем более, немного ниже находится психологически важный уровень 2500 п., – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

Причина падения – жесткая монетарная политика ЦБ, которая продолжает выступать основным негативом для нашего рынка.

– Неблагоприятные денежно-кредитные условия не только ухудшают долгосрочные перспективы компаний, но и усиливают распродажи облигаций. В результате их доходности продолжают увеличиваться, на этом фоне вложения в акции выглядят менее привлекательными, – поясняют аналитики.

Объем торгов (115,5 млрд руб.) фиксирует большую вовлеченность участников рынка в распродажи акций.

– И это предложение пока не встречает спроса без существенного движения вниз котировок, – резюмируют эксперты.