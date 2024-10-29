«Это шах и мат». Бизнес – о влиянии ключевой ставки

Повышение ключевой ставки до 21% годовых — теперь главный вызов для бизнеса. Как он с ним справится? И кто пострадает сильнее?

«Сделать ничего нельзя»

Редкий бизнесмен может позволить себе отказаться от кредитов. И ладно бы деньги на развитие брать, с этим еще можно притормозить. Но как, например, перекрывать кассовые разрывы? В частности, в сфере строительства это обычное дело, говорит председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский: «Когда строишь, например, завод, то сдача объекта идет неравномерно. И вот нужно подкредитоваться, взять 20-50 млн руб. Конечно, когда смотришь, что ставка ЦБ 21%, а реально получается 25-28%, строительство не имеет такой доходности. Надо потуже затянуть пояса и ничего не делать, потому что сделать ничего нельзя».

«Лизинг становится неподъемным»

То же самое касается и покупки строительной техники, а лизинг тоже становится неподъемным. Об этом хорошо известно участникам рынка перевозок: многие из них активно расширяли парк сразу после пандемии COVID-19, второй бум пришелся на 2022 год, причем грузовики брали китайские, с неизвестной остаточной стоимостью, зачастую с нулевым авансом, и не на пять лет, как прежде, а на семь. Так просто взять и повысить цены перевозчики не могут — слишком высокая конкуренция. Все это серьезный вызов для отрасли, заключил исполнительный директор Transasia Logistics Кирилл Латинский:

«Высокие ставки по лизингу, рост зарплат водителей от 90 тыс. до 250 тыс. руб., в некоторых случаях даже и больше, все это очень сильно отразилось на себестоимости. И когда ко всем этим проблемам с низкими ставками на внутрироссийские перевозки, высокой стоимости техники и ее эксплуатации, высоким зарплатам водителей добавилась еще и высокая ключевая ставка, это, знаете, шах и мат».

«Инвестпроекты ставим на паузу»

Хуже тем компаниям, у которых сроки окупаемости дольше. Например, виноделам требуется как минимум лет десять для возврата средств. Власти помогают грантами и льготными кредитами, но их недостаточно. С такой ключевой ставкой легче поставить процессы на паузу, отметил основатель семейной винодельни Belmas Winery из Севастополя Рустам Акиниязов: «Такие условия для виноделов, особенно для тех, кто, как мы сейчас, только начинает свой проект, смерти подобны.Честно говоря, мы останавливаем свои планы по проектированию винодельни и будем ждать какого-то более удачного момента либо каких-то льготных займов, потому что кредитоваться по такой ставке просто не представляется возможным».

«Высокая ставка похоронила надежды на взрывной рост»

Отельеры также вынуждены притормозить свои проекты. Высокая ставка похоронила надежды на взрывной рост, считает владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы: «Это делает, в общем, проект неокупаемым. Поэтому в ближайшее время это будет серьезно тормозить развитие отрасли в части появления новых объектов и ухудшения качества номерного фонда ввиду того, что собственники станут неохотно идти на его реновацию, понимая, насколько деньги дорогие».

Иван Корякин