Доля просроченных ипотек растет

Пока риски для сектора называют незначительными. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

«Ситуация неплатежей в ипотеке ухудшается все очевиднее. Доля неплатежей в портфеле выросла с 0,35% в начале года до 0,41% (на 1 сентября), двузначные ипотечные ставки не позволяют должникам быстро продавать жилье, чтобы погасить задолженность», – указано в сообщении агентства «Долговой консультант».

Во многом, по мнению ЦБ, это может быть следствием высоких риск-аппетитов банков. В частности, в 2023 году ежеквартально порядка 40–45% ипотечных кредитов выдавалось заемщикам, которые на обслуживание долга тратили более 80% своего дохода.

Сейчас для таких кредитов действуют повышенные макронадбавки, банки выдают их менее охотно.

«По нашему мнению, риски для сектора пока незначительны, так как доля ипотеки с просрочкой на срок более 90 дней (NPL 90+) остается очень низкой – всего 0,7% от портфеля ИЖК. К тому же такие кредиты на 67% покрыты резервами. Тем не менее, если объемы NPL 90+ продолжат активно расти, мы готовы принять необходимые регуляторные меры», – сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России.

Объем просроченной задолженности по ипотеке на 90 и более дней растет лишь из-за общего увеличения ипотечного портфеля, добавил руководитель Аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

Напомним, что 87% россиян считают стоимость квартир в новостройках «высокой» или «переоцененной». Больше всего таких респондентов на Дальнем Востоке (92%), в Москве (90,5%) и Санкт-Петербурге (90,2%). Цены на новостройки растут практически во всех крупных городах страны. В связи с этим многие граждане отложили приобретение жилья.