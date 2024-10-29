Госдума запретит работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам без детей

Предложение внесла фракция ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым. Об этом узнали РИА Новости.

«Работодатели отказывают в трудоустройстве молодым женщинам, у которых нет детей, опасаясь последующих сложностей, связанных с потенциальным длительным отпуском и выплатами по беременности, родам и уходу за ребенком. В целях исключения такого "буквального" толкования работодателями нормы части третьей статьи 64 ТК РФ законопроектом предлагается установить запрет для работодателей отказывать женщинам в заключении трудового договора по мотивам, связанным с отсутствием детей», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что работодатель не сможет отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

«Люди с ограниченными возможностями наряду с пенсионерами, подростками 14-18 лет, женщинами в декрете и с маленькими детьми, а также лицами с судимостью, входят в широкий круг кадрового резерва страны. Компании, осознавшие это, уже активно привлекают подходящих кандидатов с инвалидностью. Это вызвано развитием программ инклюзии, укоренением удаленного формата работы, так и общим дефицитом кадров. Сегодня в компаниях из всех отраслей экономики и бизнеса можно найти вакансии, доступные для людей с инвалидностью, разница лишь в количестве таких вакансий – от сотни до десятков тысяч», – рассказала Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.