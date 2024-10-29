Ввод жилья в Иркутской области вырос на 7,8%

Согласно данным Иркутскстата, за 9 месяцев 2024 года в регионе введено в строй жилья на 1250,3 тыс. м2, что на 7,8% больше, чем год назад.

Значительный рост (на 22,5%) отмечен в сельской местности, на эти территории приходится больше половины (65%) общего ввода.

Как и в прошлом году, высокими темпами отличается индивидуальное жилищное строительство, возросшее на 25,5%. Населением за свой счет и с помощью кредитов построено 1079,4 тыс. кв. метров, это 86,3% введенного в регионе жилья, часть домов возведена на собственных дачных участках (рост на 46,1%). Среди муниципальных образований региона стабильно лидирует Иркутский район как по общей площади построенного жилья, так и в расчете на 1000 жителей. Здесь введены в строй индивидуальные дома и многоквартирные здания общей площадью 684,4 тыс. кв. м, по 4074 квадрата в расчете на 1000 жителей, что в 7,6 раз превышает областной уровень (536,5 кв. м).

Второе и третье место по вводу жилья (с учетом числа жителей) занимают Ольхонский и Шелеховский районы, где сдано под ключ соответственно 1271 и 1098 кв. м на 1000 населения. За 9 месяцев 2024 года в Приангарье выполнено строительных работ на сумму 183,9 млрд рублей, сдано в эксплуатацию 8871 здание, из них 231 нежилое (промышленные, коммерческие, учебные, административные и др.).