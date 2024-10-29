Компания Эн+ выступила генеральным партнером фестиваля «Джаз на Байкале»

Российский энергохолдинг стал генеральным партнером XIX Международного музыкального фестиваля «Джаз на Байкале». Мероприятие является одним из самых масштабных джазовых событий в стране и проходит в Иркутске с 27 по 31 октября. Главными гостями мероприятия стали Сергей Жилин, Игорь Бутман и Алина Ростоцкая.

На протяжении пяти дней в городе пройдут конкурсные прослушивания, творческие встречи, мастер-классы, концерты, джем-сейшн. Завершится фестиваль Гала-концертом с участием народных артистов России Игоря Бутмана и Сергея Жилина. Выступления пройдут вместе с квинтетом «Фонограф» и Московским джазовым оркестром, отмечающим в этом году 25-летие.

В программе прозвучат знаковые сочинения современных композиторов, созданные специально для коллектива, а также джазовые стандарты и популярные российские песни в авторских аранжировках. Украшением фестиваля также станет творчество Алины Ростоцкой, представительницы московской импровизационной сцены. Певица – лауреат многих международных конкурсов, полуфиналистка проекта «Большой Джаз».

Кульминации «Джаза на Байкале» предшествуют прослушивания музыкантов, подавших заявки на конкурс. Наиболее талантливые исполнители получат не только награды, но и возможность выступить вместе со звездами мировой величины.

Компания Эн+, основанная Олегом Дерипаской постоянно содействует организации и проведению ярких и значимых культурных событий в регионе. В этом году в областном центре состоялся фестиваль «Энергия+», собравший плеяду известных на всю страну актеров театра и кино, писателей, режиссеров, творческих деятелей. По инициативе российского холдинга в Братске побывал с гастролями московский театр «Мастерская Петра Фоменко». Помимо этого, сотрудники московской универсальной библиотеки имени Некрасова записали подкасты, посвящённые 70-летию строительства Братской ГЭС.