Пантера напала на трехлетнего ребенка в Ангарске

Отец привел мальчика в передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с животным. Об этом рассказали в Следственном комитете Иркутской области.

28 октября ангарчанин привел своего трехлетнего сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. Во время съемки животное набросилось на ребенка. Мальчик попал в больницу.

Следователи СК совместно с сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.