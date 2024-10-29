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Пантера напала на трехлетнего ребенка в Ангарске

Отец привел мальчика в передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с животным. Об этом рассказали в Следственном комитете Иркутской области.

28 октября ангарчанин привел своего трехлетнего сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. Во время съемки животное набросилось на ребенка. Мальчик попал в больницу.

Следователи СК совместно с сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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