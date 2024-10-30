«Украшаем Иркутск “ЗВЕЗДАМИ”». 5 фактов о новом проекте компании «Горстрой»

«Горстрой» открыл продажи квартир в клубных домах «ЗВЕЗДЫ». Новый проект реализуется в историческом центре Иркутска, недалеко от набережной Ангары и ТРК «Яркомолл». Яркий архитектурный облик, высокий уровень технологий, закрытый формат проживания – вот лишь малая часть того, что станет доступно резидентам комплекса. Подробнее о проекте Газете Дело рассказал руководитель компании «Горстрой» Николай Кузаков.

1. Место: «Чувствовать дыхание Ангары»

Клубные дома «Звезды» строятся в Октябрьском районе Иркутска. В шаговой доступности – вся необходимая социальная инфраструктура: школы, детские сады, медицинские клиники, фитнес-клубы и спортивные центры. Недалеко от «Звезд» находятся знаковые в Иркутске места досуговой сферы: остров «Юность», прогулочная набережная «Бульвар Гагарина», 130-й квартал. В непосредственной близости от комплекса расположен один из самых крупных торговых центров Иркутска – «Яркомолл». В «звездном мире» резидентам тоже будет доступно многое: на первых этажах разместятся магазины, кафе, салоны красоты.

«В «Звездах» вы будете чувствовать дыхание Ангары – берег находится совсем рядом. Впрочем, прогуляться можно будет и во внутреннем приватном дворе. Он создан как космический мир: тематические игровые интерактивные площадки «Исследование Марса» и «Следы на Луне», зона для прогулок и отдыха «Площадь созвездий» с воздушными качелями, красивыми цветами и деревьями», – поделился Николай Кузаков.

ЖК "ЗВЕЗДЫ". Изображение предоставлено компанией

2. Формат: «Здесь нет случайных жильцов»

Клубный дом ориентирован прежде всего на людей, которые в нем проживают. Здесь нет случайных жильцов. В клубном доме живут люди с определенным социальным статусом, схожими интересами и взглядами на жизнь – в «Звездах» реализован именно этот формат. По словам Николая Кузакова, владельцы квартир здесь получат дополнительные удобства в виде интересных общественных пространств и паркинга с большим количеством парковочных мест. Жилой комплекс будет оснащен современными системами видеонаблюдения, а перемещение по территории людей и автомобилей будут контролировать интеллектуальные системы доступа.

«Мы предлагаем дома, где будет спокойно и безопасно, – добавил руководитель компании «Горстрой». – Попасть на территорию комплекса лицам, не проживающим в доме, можно будет только по приглашению. Коммерческая инфраструктура будет создана исключительно под потребности наших резидентов. В холлах клубных домов будет организована сервисная служба, в которой круглосуточно будут присутствовать профессиональные консьержи, готовые помочь в решении ежедневных забот жильцов».

ЖК "ЗВЕЗДЫ". Изображение предоставлено компанией

3. Архитектура: «Смелость города берет»

Без смелых решений невозможно развитие, убеждены в компании «Горстрой» – недаром русская пословица гласит: «Смелость города берет». Нестандартная архитектура – визитная карточка проекта «Звезды». Блок-секции с основанием в виде эллипса, сложная геометрия подсветки, новые технологии бытового оснащения домов – вот лишь малая часть нетиповых решений жилого комплекса.

«Мы владеем технологиями строительства, применяем современные материалы, в нашей команде – опытные профессионалы, – отметил Николай. – Резиденты «Звезд» получат необыкновенно комфортное и безопасное пространство. В дополнение к классическим прямым стенам – в нескольких комнатах будут необычные, плавные. Панорамные окна увеличат угол обзора внешнего пространства. Такая архитектура – это, в некотором смысле, расширение кругозора, обогащение сознания».

ЖК "ЗВЕЗДЫ". Изображение предоставлено компанией

4. Квартиры: «Богатый выбор планировок»

В жилом комплексе будет 274 квартиры уникальных планировок – от небольших студий до просторных четырехкомнатных квартир с мастер-спальнями. Все они будут оснащены современными системами жизнеобеспечения, которые будут контролировать чистоту воздуха и обеспечивать комфортную температуру.

«После завершения строительства у наших клиентов будет выбор – самостоятельно сделать ремонт в квартире с получистовой отделкой или воспользоваться нашей помощью, – добавил Николай Кузаков. – Мы готовы выступить партнерами в создании яркого интерьера лучшими дизайнерами города».

ЖК "ЗВЕЗДЫ". Изображение предоставлено компанией

5. Опыт девелопера: «Создаем образ жизни».

«Горстрой» работает в Иркутске уже 23 года, за это время возведено более 200 тысяч кв. м жилья. В приоритете компании – возведение объектов недвижимости высокого уровня качества в наиболее престижных районах города с развитой инфраструктурой. «Создаем образ жизни. Сохраняем ценности» – так звучит миссия девелопера. По словам Николая Кузакова, новый проект «Звезды» можно считать следствием эволюции и развития компании.

«Развитие возможно только тогда, когда есть движение вперед и налицо достижение новых показателей. Первыми нашими проектами было востребованное в начале 2000-х жилье уровня «стандарт». Изменилось время, изменились запросы людей. Комплексы такого класса закрывают только базовые человеческие потребности: там тепло, удобно и безопасно. А сегодня люди хотят большего: атмосферы, дополнительных возможностей для отдыха и развития. Поэтому мы создаем уникальное пространство: эстетичное, комфортное, безопасное, – пояснил Николай. – Мы строим «Звезды». Создаем особый, яркий образ жизни. Но главное – сохраняем ценности. Они у всех людей разные. Объединяет их только одно – они делают каждого из нас счастливым. Ради этого мы и работаем».

stars-irk.ru

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