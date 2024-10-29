АТБ увеличил ставки по вкладу «Ключевой» до 28% годовых

С 28 октября Азиатско-Тихоокеанский банк повысил ставки по вкладу «Ключевой». По вкладам, открытым до 03.10.2024 включительно, максимальная доходность с учётом капитализации составляет 28%. При открытии новых депозитных договоров, а также по вкладам, оформленным с 04.10.2024, максимальная ставка поднялась до 27,1% годовых.

«Ключевой» – вклад с переменной процентной ставкой, зависящей от ключевой ставки Банка России. Вложить сбережения можно на сроки 182 дня, 367 дней, 731 день и 1098 дней. Сумма открытия – от 50 000 рублей с возможностью пополнения. Объём средств на вкладе и сумма пополнения не ограничены. Итоговая ставка по вкладу рассчитывается как разница между значением ключевой ставки ЦБ и фиксированным значением (1%). Досрочный возврат вклада или его части без изменения условий о размере процентной ставки не предусмотрен.

Вклад с новыми ставками уже доступен для открытия в офисах АТБ. Для клиентов, ранее оформивших вклад «Ключевой», ставка будет повышена автоматически.

Азиатско-Тихоокеанский банк является участником системы страхования вкладов, все вклады застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Узнать больше о вкладе «Ключевой», а также рассчитать его доходность можно на сайте или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).