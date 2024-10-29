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Азиатско-Тихоокеанский банк сообщил режим работы в праздничные дни ноября 2024

Азиатско-Тихоокеанский банк сообщил, что в праздничные дни банк работает следующим образом:

  • 2 ноября все офисы банка работают по режиму работы пятницы с уменьшением продолжительности рабочего дня на 1 час.
  • 3 - 4 ноября нерабочие праздничные дни.
  • С 5 ноября все офисы банка возобновляют работу в обычном режиме.

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на 3 - 4 ноября, переносится на 5 ноября без применения штрафных санкций.

Порядок обслуживания клиентов, правила погашения ежемесячных платежей и начисления процентов по кредитным договорам остаются прежними.

Операции с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не осуществляются с 3 по 4 ноября.

Закрытие депозитов юридических лиц, дата окончания которых выпадает на 4 ноября, переносится на 5 ноября.

Для вашего удобства предлагаем воспользоваться интернет-банком или приложением АТБ банк, которые позволят без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.

Также ежемесячный платеж вы можете осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления.

Дистанционное банковское обслуживание, система быстрых платежей (СБП) и приложение АТБ-банк будут недоступны для физических и юридических лиц с 23:00 3 ноября до 01:30 4 ноября по московскому времени (с 05:00 до 07:30 4 ноября по Благовещенску).

Внутрибанковские переводы, открытие вкладов, переводы с карты на карту и оплата услуг будут недоступны для физических и юридических лиц с 23:00 3 ноября до 01:30 4 ноября по московскому времени (с 05:00 до 07:30 4 ноября по Благовещенску), далее будут осуществляться в обычном режиме.

Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

Реклама. Отделение АТБ (ПАО) г.Иркутск . Азиатско-Тихоокеанский Банк erid:2VfnxvpkEcx

/ Сибирское Информационное Агентство /
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