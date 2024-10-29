АТБ повысил ставки по вкладам в юанях до 8%

С 25 октября 2024 Азиатско-Тихоокеанский банк повысил процентные ставки по вкладам в китайских юанях. Максимальная ставка достигла 8%.

Разместить средства возможно на срок 3 и 6 месяцев. Минимальная сумма для открытия вклада - 700 китайских юаней.

Для депозитов без возможности пополнения и снятия ставки изменились следующим образом:

при размещении средств на 3 месяца ставки составили 6% по «АТБ. Вклад» и «АТБ. Вклад Онлайн» и 7% по «АТБ. ВИП. Вклад»;

при размещении средств на 6 месяцев максимальные ставки достигли 7% по «АТБ. Вклад» и «АТБ. Вклад Онлайн» и 8% по «АТБ.ВИП. Вклад».

Для депозитов «АТБ. Вклад» и «АТБ. Вклад Онлайн» с опцией пополнения на сроках 3 и 6 месяцев ставки выросли до 4,5% годовых с ежемесячной выплатой процентов.

Предложение актуально для новых и действующих клиентов.

Все вклады Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в рамках законодательства Российской Федерации.

Более подробная информация – на сайте или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).