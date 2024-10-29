Новости

Ключевая ставка
«Это шах и мат». Бизнес – о влиянии ключевой ставки
«Убить экономику». Эксперты – о повышении ключевой cтавки до 21%
«Мы впервые находимся в циклическом перегреве экономики». 15 тезисов Набиуллиной
Все материалы сюжета

АТБ повысил ставки по вкладам в юанях до 8%

С 25 октября 2024 Азиатско-Тихоокеанский банк повысил процентные ставки по вкладам в китайских юанях. Максимальная ставка достигла 8%.

Разместить средства возможно на срок 3 и 6 месяцев. Минимальная сумма для открытия вклада - 700 китайских юаней.

Для депозитов без возможности пополнения и снятия ставки изменились следующим образом:

  • при размещении средств на 3 месяца ставки составили 6% по «АТБ. Вклад» и «АТБ. Вклад Онлайн» и 7% по «АТБ. ВИП. Вклад»;
  • при размещении средств на 6 месяцев максимальные ставки достигли 7% по «АТБ. Вклад» и «АТБ. Вклад Онлайн» и 8% по «АТБ.ВИП. Вклад».

Читайте также:

АТБ увеличил ставки по вкладу «Ключевой» до 28% годовых
29 октября 2024
Прогноз курса доллара на 28 октября–1 ноября
28 октября 2024

Для депозитов «АТБ. Вклад» и «АТБ. Вклад Онлайн» с опцией пополнения на сроках 3 и 6 месяцев ставки выросли до 4,5% годовых с ежемесячной выплатой процентов.

Предложение актуально для новых и действующих клиентов.

Все вклады Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в рамках законодательства Российской Федерации.

Более подробная информация – на сайте или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

Реклама. Отделение АТБ (ПАО) г.Иркутск . Азиатско-Тихоокеанский Банк erid:2VfnxvrEDuJ

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Байкальский риск-форум (БРИФ)
«Кризис будет нашим жёстким экзаменатором»
«Заливать всё зарплатами – стратегия в никуда»
«У России один риск – не успеть». Владимир Орлов – о модернизации производств и перспективах экономики
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес