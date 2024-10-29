Строительная отрасль вернется в 2019 год

В этом году регулятор ожидает роста ипотечного портфеля на 8-11%. Об этом пишет РИА Новости.

«Спрос на жилье будет более сбалансированным под влиянием отмены массовой льготной ипотеки, как это было в период до начала массовой льготной ипотеки. И то, что выглядит как значительное снижение и продаж, и выдачи ипотеки – по сути, это возвращение к более обоснованному уровню спроса на жилье. Рост ипотеки замедляется, но это замедление с очень высоких уровней», – заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что Банк России ожидает 8-11% роста ипотечного портфеля в этому году. Набиуллина подчеркивает, что это нормальные темпы, которые не должны спровоцировать ускоренный темп роста цен на жилье.

Напомним, что 87% россиян считают стоимость квартир в новостройках «высокой» или «переоцененной». Больше всего таких респондентов на Дальнем Востоке (92%), в Москве (90,5%) и Санкт-Петербурге (90,2%). Цены на новостройки растут практически во всех крупных городах страны. В связи с этим многие граждане отложили приобретение жилья.