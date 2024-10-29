Новости

Ключевая ставка
«Это шах и мат». Бизнес – о влиянии ключевой ставки
«Убить экономику». Эксперты – о повышении ключевой cтавки до 21%
«Мы впервые находимся в циклическом перегреве экономики». 15 тезисов Набиуллиной
Все материалы сюжета

Альфа-Банк создаст своего мобильного оператора «Альфа-Мобайл» на сети билайн

Альфа-Банк анонсировал партнера для своего MVNO-проекта — им стал ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн). Банк планирует предложить своим клиентам услуги мобильной связи под брендом «Альфа-Мобайл» в первом квартале 2025 года.

«Создание MVNO — один из этапов реализации стратегии розничного бизнеса, ориентированный на развитие daily banking. Запуск виртуального оператора позволит нам не только значительно расширить перечень услуг для клиентов, но и лучше защитить их финансы от мошеннических действий и увеличить саму клиентскую базу — за счет синергетического партнерства с билайн», — отметил Андрей Литвинов, генеральный директор ООО «Альфа-Мобайл».

«Мы рады предложить Альфа-Банку партнерство, которое станет новым этапом развития бизнеса и больших возможностей для обеих компаний. Такое решение объясняется тем, что компания недавно провела масштабную модернизацию своей сети по всей стране и продолжает активно развиваться. Запуск MVNO-проекта на базе сети билайна — это выбор в пользу связи высочайшего качества и надежности. Мы уделяем особое внимание качеству покрытия и устойчивости работы, что особенно важно для проектов такого масштаба. Запуск виртуального оператора на нашей инфраструктуре — это логичный шаг», — заявил Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу ПАО «ВымпелКом».

Благодаря партнерству с билайн клиенты Альфа-Банка получат уникальные продуктовые предложения мобильной связи на современной телеком-инфраструктуре с качественным покрытием по всей стране, высокоскоростным мобильным интернетом и выгодными ценами на связь в поездках за рубеж.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Байкальский риск-форум (БРИФ)
«Кризис будет нашим жёстким экзаменатором»
«Заливать всё зарплатами – стратегия в никуда»
«У России один риск – не успеть». Владимир Орлов – о модернизации производств и перспективах экономики
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес