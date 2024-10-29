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Альфа-Банк запустил детскую копилку

Альфа-Банк предлагает открыть детскую копилку — специальный накопительный счёт для владельцев детской карты Альфа-Банка.

Открыть копилку могут дети от 6 до 14 лет на неограниченный срок. Ставка — 12% годовых на все сбережения в копилке до 100 тысяч рублей. Ребенок может копить и получать проценты, при этом учиться финансовой грамотности.

Пополнить копилку легко — прямо с детской карты или родительского счёта. Ограничений на снятие нет, деньги вернутся на детскую карту.

Открыть копилку ребенок может при наличии детской карты Альфа-Банка в мобильном приложении или Альфа-Онлайн.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2VfnxvxAB2g

/ Сибирское Информационное Агентство /
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