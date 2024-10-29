Альфа-Банк победил в номинации «Внутренняя инновация года» премии Generations Innovation Award

Решение Альфа-Банка «Долой справки или модельный доход для получения кредита» признано «Внутренней инновацией года» на премии Generations Innovation Award.

Эксперты премии оценивали инновационные проекты компаний, которые помогли улучшить внутренние процессы, и эффективность от их реализации.

Решение Альфа-Банка, основанное на искусственном интеллекте, позволяет рассчитывать доход клиентов без необходимости предоставления справок. Эта модель не только упрощает процесс оформления кредита для клиентов, но и ускоряет его выдачу на 35%. Кроме того, она позволяет значительно сократить расходы на бумагу — на 1200 пачек в год, что эквивалентно сохранению 84 деревьев. Главное преимущество решения — высокое качество предсказаний, что даёт возможность формировать клиентам наиболее релевантные предложения.

За вклад в развитие отрасли Альфа-Банк был отмечен благодарностью Министерства экономического развития РФ.

Generations Innovation Award — первое федеральное исследование и премия в области корпоративных инноваций. GIA награждает самые яркие и успешные практики партнёрства и команды в этой сфере.