Альфа-Банк запустил решение для еще более безопасного подтверждения операций в интернет-банке и мобильном приложении для бизнеса

Теперь для подтверждения ежедневных операции вместо одноразового кода из СМС клиентам доступно использование криптографических алгоритмов уровня ГОСТ непосредственно в мобильном приложении Альфа-Бизнес Мобайл.

Для подтверждения операции в мобильном приложении достаточно ввести секретный пин-код или воспользоваться биометрическим датчиком. В интернет-банке документы в реальном времени направляются на мобильное устройство, где после авторизации в приложении с ними можно ознакомиться и подписать в одно касание. Внутренние исследования с пилотной группой показали, что на подтверждение операций теперь требуется примерно в 3 раза меньше времени, чем при использовании СМС-сообщений.

«Мы все привыкли к кодам из СМС в банковских сервисах, но бизнес-процессы юридических лиц требуют дополнительной безопасности, надежности и доступности. В нашем мобильном приложении клиенты могут без одноразовых кодов, быстро и легко подписывать документы, используя защиту ГОСТ-стандарта», – отметил Сергей Паршиков, руководитель департамента развития цифровых каналов юридических лиц.

В новом решении контроль целостности и авторства подписанного документа обеспечивает PayControl ГОСТ — программный комплекс, разработанный компанией SafeTech. Технология работает на базе сертифицированных средств криптографической защиты информации КриптоПро CSP и JCP. Персональный ключ электронной подписи пользователя надежно защищен, хранится в памяти устройства в зашифрованном виде, и не может быть использован нигде и никем более.

«Альфа-Банк всегда очень трепетно и профессионально относится к безопасности своих дистанционных каналов для корпоративных клиентов, реализовывая все самые удобные и современные средства защиты. Обновление PayControl до версии ГОСТ с использованием сертифицированных СКЗИ – это самый надежный путь для повышения защищенности пользователей», – отметила Дарья Верестникова, коммерческий директор SafeTech.