А-Клуб продолжил «Разговоры в кругу своих» темой технологичного будущего и поговорил про киберспорт

А-Клуб продолжил традицию public talks на тему будущего и трендов для детей и их родителей — клиентов А-Клуба. На них приглашаются вдохновляющие эксперты из разных сфер, делятся историями успеха, дают рекомендации, как выбрать свой путь и состояться в карьерной реализации.

Третий «Разговор в кругу своих» был посвящён стремительно развивающейся индустрии — киберспорту.

А-Клуб пригласил известного киберспортсмена, тренера и стримера Aunkere и владельца киберагентства «Cybernetica», партнера федеральных киберкоманд — Родиона Соколова, которые поделились своим опытом, рассказали гостям, что представляет из себя киберспорт в 2024 году. Рынок российского киберспорта сегодня насчитывает более 15,3 млн человек, и эта цифра ежегодно растёт на 23-25%. Родион рассказал, что влияет на рост популярности киберспорта, и почему всё больше брендов инвестируют и интегрируются в киберспорт. Aunkere, начавший свою киберспортивную карьеру в 15 лет, поделился, как ему удалось вырасти из любителя в профессионального игрока, как он монетизирует свой бренд и какие профессии, помимо гейминга, существуют в мире киберспорта.

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