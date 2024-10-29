Банк «Солидарность» предложил новый вклад со ставкой до 22 % годовых

В честь предстоящего Дня рождения банк «Солидарность» предложил новый вклад «Солидарность со ставкой до 22 % годовых.

Срок вклада: 210 дней

210 дней Выплата процентов: ежемесячно, с возможностью капитализации

ежемесячно, с возможностью капитализации Преимущества: если вы не снимаете проценты, они капитализируются, увеличивая вашу итоговую доходность

– Для оформления вклада можно перевести средства через Систему быстрых платежей из других банков без комиссии до 30 000 000 рублей в месяц, – говорится в сообщении банка.

Подробные условия доступны по ссылке