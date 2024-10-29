Банк «Солидарность» предложил новый вклад со ставкой до 22 % годовых

В честь предстоящего Дня рождения банк «Солидарность» предложил новый вклад «Солидарность со ставкой до 22 % годовых.
- Срок вклада: 210 дней
- Выплата процентов: ежемесячно, с возможностью капитализации
- Преимущества: если вы не снимаете проценты, они капитализируются, увеличивая вашу итоговую доходность
– Для оформления вклада можно перевести средства через Систему быстрых платежей из других банков без комиссии до 30 000 000 рублей в месяц, – говорится в сообщении банка.
Подробные условия доступны по ссылке
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