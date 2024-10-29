Новости

Ключевая ставка
«Это шах и мат». Бизнес – о влиянии ключевой ставки
«Убить экономику». Эксперты – о повышении ключевой cтавки до 21%
«Мы впервые находимся в циклическом перегреве экономики». 15 тезисов Набиуллиной
Все материалы сюжета

Банк «Солидарность» предложил новый вклад со ставкой до 22 % годовых

В честь предстоящего Дня рождения банк «Солидарность» предложил новый вклад «Солидарность со ставкой до 22 % годовых.

  • Срок вклада: 210 дней
  • Выплата процентов: ежемесячно, с возможностью капитализации
  • Преимущества: если вы не снимаете проценты, они капитализируются, увеличивая вашу итоговую доходность

– Для оформления вклада можно перевести средства через Систему быстрых платежей из других банков без комиссии до 30 000 000 рублей в месяц, – говорится в сообщении банка.

Подробные условия доступны по ссылке

Реклама. Филиал "Иркутский" АО КБ "Солидарность". Банк Солидарность erid:2VfnxxHFXgc

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Байкальский риск-форум (БРИФ)
«Кризис будет нашим жёстким экзаменатором»
«Заливать всё зарплатами – стратегия в никуда»
«У России один риск – не успеть». Владимир Орлов – о модернизации производств и перспективах экономики
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес