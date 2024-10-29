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Набиуллина: Строительная отрасль способна справиться с охлаждением деловой активности

Компании накопили запас прочности за прошедшие 5 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

«Вот тоже цифры приведу для того, чтобы понимать, что у них есть некоторые буферы, подушки безопасности. За прошлый год, например, прибыль строительного сектора в целом почти в 5 раз превысила показатель прибыли в 2019 году перед введением льготной ипотеки. А по экономике в целом прибыль выросла лишь вдвое за этот же период», – говорит Набиуллина.

По ее словам, охлаждение деловой активности после бума этих лет произойдет. Но, строительная отрасль с этим справится.

Согласно данным Иркутскстата, за 9 месяцев 2024 года в регионе введено в строй жилья на 1250,3 тыс. м2, что на 7,8% больше, чем год назад. Значительный рост (на 22,5%) отмечен в сельской местности, на эти территории приходится больше половины (65%) общего ввода.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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