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Примсоцбанк объявил режим работы в ноябрьские праздники 2024 года

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» уведомляет о режиме работы банка:

  • 02 ноября – предпраздничный день, сокращен на 1 час;
  • 03 и 04 ноября – выходные дни, обслуживание физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не осуществляется;
  • 05 ноября – обслуживание клиентов производится в стандартном режиме.

Банкоматы, терминалы, а также круглосуточные зоны самообслуживания работают в обычном режиме.

Кроме того, работают зоны круглосуточного самообслуживания «24/7»:

Партизанский проспект, 44;
пр-т 100 лет Владивостоку, 46;
ул. Тухачевского, 53;
ул. Алеутская, 11;
ул. Русская,41А;
ул. Стрельникова, 3Б;
ул. Сахалинская, 27;
ул. Новоивановская, 3;
ул. Калинина, 277.

Справочная служба для клиентов: 8(800)350-42-02.
Поддержка держателей пластиковых карт: 8(800)200-45-75.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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