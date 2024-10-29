Примсоцбанк объявил режим работы в ноябрьские праздники 2024 года

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» уведомляет о режиме работы банка:
- 02 ноября – предпраздничный день, сокращен на 1 час;
- 03 и 04 ноября – выходные дни, обслуживание физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не осуществляется;
- 05 ноября – обслуживание клиентов производится в стандартном режиме.
Банкоматы, терминалы, а также круглосуточные зоны самообслуживания работают в обычном режиме.
Кроме того, работают зоны круглосуточного самообслуживания «24/7»:
Партизанский проспект, 44;
пр-т 100 лет Владивостоку, 46;
ул. Тухачевского, 53;
ул. Алеутская, 11;
ул. Русская,41А;
ул. Стрельникова, 3Б;
ул. Сахалинская, 27;
ул. Новоивановская, 3;
ул. Калинина, 277.
Справочная служба для клиентов: 8(800)350-42-02.
Поддержка держателей пластиковых карт: 8(800)200-45-75.