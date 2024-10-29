Примсоцбанк объявил режим работы в ноябрьские праздники 2024 года

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» уведомляет о режиме работы банка:

02 ноября – предпраздничный день, сокращен на 1 час;

03 и 04 ноября – выходные дни, обслуживание физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не осуществляется;

05 ноября – обслуживание клиентов производится в стандартном режиме.

Банкоматы, терминалы, а также круглосуточные зоны самообслуживания работают в обычном режиме.



Кроме того, работают зоны круглосуточного самообслуживания «24/7»:



Партизанский проспект, 44;

пр-т 100 лет Владивостоку, 46;

ул. Тухачевского, 53;

ул. Алеутская, 11;

ул. Русская,41А;

ул. Стрельникова, 3Б;

ул. Сахалинская, 27;

ул. Новоивановская, 3;

ул. Калинина, 277.



Справочная служба для клиентов: 8(800)350-42-02.

Поддержка держателей пластиковых карт: 8(800)200-45-75.