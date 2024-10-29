Примсоцбанк дарит всем держателям дебетовых карт повышенный кэшбэк в ноябре

Примсоцбанк сообщает, что с 1 по 30 ноября держатели дебетовых карт могут получить повышенный кэшбэк, который поможет вам сэкономить на привычных расходах.
– Этот месяц станет особенно выгодным для тех, кто активно использует социальные карты, поскольку кэшбэк будет начисляться независимо от получения пенсионных выплат, – говорится в сообщении банка.
Выбрать можно 4 категории кэшбэка:
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АЗС – 10%;
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Одежда и обувь – 5%;
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Маркетплейсы – 10%;
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Аптеки – 5%;
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Такси – до 10%;
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Транспорт, Ж/Д билеты, авиабилеты – до 10%.
Но это еще не всё!
Всем держателям социальных карт доступны три категории кэшбэка по умолчанию:
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Супермаркеты и универсамы – 4%
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Аптека – 8%
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4 рубля за каждую поездку на общественном транспорте
И одна категория на выбор!
Подробная пошаговая инструкция для выбора категорий:
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Находясь на главной странице в личном кабинете интернет-банка «Примсоцбанк», выберете любую карту для установки категорий повышенного кэшбэка;
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В меню выбранной карты в разделе «Бонусы и баллы» зайдите в «Персональный кабинет лояльности»;
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Для выбора категорий перейдите в меню «Любимые категории». Там находится информация о количестве доступных к выбору категорий и % начисления кэшбэка в зависимости от тарифа карты;
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Для выбора начисления категорий повышенного кэшбэка на следующий месяц кликните на кнопку «Выбрать категории».
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По каждой карте доступны 4 категории начисления кэшбэка (за исключением социальных карт, где 3 категории выбраны по умолчанию и 1 доступна на выбор). Выберете категории и нажмите на кнопку «Подтвердить выбор».
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Готово! При успешном подтверждении категории, вы получите сообщение, что категории выбраны.
Получить подробную информацию об условиях Программы можно по ссылке, узнать ответы на часто встречающиеся вопросы – в интернет-банке/мобильном приложении «Примсоцбанк» (раздел «Персональный кабинет лояльности»), в офисах Банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.