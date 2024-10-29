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Примсоцбанк дарит всем держателям дебетовых карт повышенный кэшбэк в ноябре

Примсоцбанк сообщает, что  с 1 по 30 ноября держатели дебетовых карт могут получить повышенный кэшбэк, который поможет вам сэкономить на привычных расходах.

– Этот месяц станет особенно выгодным для тех, кто активно использует социальные карты, поскольку кэшбэк будет начисляться независимо от получения пенсионных выплат, – говорится в сообщении банка.

Выбрать можно 4 категории кэшбэка:

  • АЗС – 10%;

  • Одежда и обувь – 5%;

  • Маркетплейсы – 10%;

  • Аптеки – 5%;

  • Такси – до 10%;

  • Транспорт, Ж/Д билеты, авиабилеты – до 10%.

Но это еще не всё!

Всем держателям социальных карт доступны три категории кэшбэка по умолчанию:

  • Супермаркеты и универсамы – 4%

  • Аптека – 8%

  • 4 рубля за каждую поездку на общественном транспорте

И одна категория на выбор!

Подробная пошаговая инструкция для выбора категорий:

  • Находясь на главной странице в личном кабинете интернет-банка «Примсоцбанк», выберете любую карту для установки категорий повышенного кэшбэка;

  • В меню выбранной карты в разделе «Бонусы и баллы» зайдите в «Персональный кабинет лояльности»;

  • Для выбора категорий перейдите в меню «Любимые категории». Там находится информация о количестве доступных к выбору категорий и % начисления кэшбэка в зависимости от тарифа карты;

  • Для выбора начисления категорий повышенного кэшбэка на следующий месяц кликните на кнопку «Выбрать категории».

  • По каждой карте доступны 4 категории начисления кэшбэка (за исключением социальных карт, где 3 категории выбраны по умолчанию и 1 доступна на выбор). Выберете категории и нажмите на кнопку «Подтвердить выбор».

  • Готово! При успешном подтверждении категории, вы получите сообщение, что категории выбраны.

Получить подробную информацию об условиях Программы можно по ссылке, узнать ответы на часто встречающиеся вопросы – в интернет-банке/мобильном приложении «Примсоцбанк» (раздел «Персональный кабинет лояльности»), в офисах Банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxvPYnK2

/ Сибирское Информационное Агентство /
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