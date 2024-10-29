Примсоцбанк дарит всем держателям дебетовых карт повышенный кэшбэк в ноябре

Примсоцбанк сообщает, что с 1 по 30 ноября держатели дебетовых карт могут получить повышенный кэшбэк, который поможет вам сэкономить на привычных расходах.

– Этот месяц станет особенно выгодным для тех, кто активно использует социальные карты, поскольку кэшбэк будет начисляться независимо от получения пенсионных выплат, – говорится в сообщении банка.

Выбрать можно 4 категории кэшбэка:

АЗС – 10%;

Одежда и обувь – 5%;

Маркетплейсы – 10%;

Аптеки – 5%;

Такси – до 10%;

Транспорт, Ж/Д билеты, авиабилеты – до 10%.

Но это еще не всё!

Всем держателям социальных карт доступны три категории кэшбэка по умолчанию:

Супермаркеты и универсамы – 4%

Аптека – 8%

4 рубля за каждую поездку на общественном транспорте

И одна категория на выбор!

Подробная пошаговая инструкция для выбора категорий:

Находясь на главной странице в личном кабинете интернет-банка «Примсоцбанк», выберете любую карту для установки категорий повышенного кэшбэка;

В меню выбранной карты в разделе «Бонусы и баллы» зайдите в «Персональный кабинет лояльности»;

Для выбора категорий перейдите в меню «Любимые категории». Там находится информация о количестве доступных к выбору категорий и % начисления кэшбэка в зависимости от тарифа карты;

Для выбора начисления категорий повышенного кэшбэка на следующий месяц кликните на кнопку «Выбрать категории».

По каждой карте доступны 4 категории начисления кэшбэка (за исключением социальных карт, где 3 категории выбраны по умолчанию и 1 доступна на выбор). Выберете категории и нажмите на кнопку «Подтвердить выбор».

Готово! При успешном подтверждении категории, вы получите сообщение, что категории выбраны.

Получить подробную информацию об условиях Программы можно по ссылке, узнать ответы на часто встречающиеся вопросы – в интернет-банке/мобильном приложении «Примсоцбанк» (раздел «Персональный кабинет лояльности»), в офисах Банка, либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.