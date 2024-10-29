Солид Банк повысил ставки по вкладам в юанях до 8,5%

Солид Банк внес изменения в условия вклада для частных лиц - «Валютный в CNY». В этот раз изменения коснулись следующих параметров: процентной ставки и способов выплаты процентов по вкладу.
По-прежнему вкладчики могут выбрать 1 из 3 вариантов срока вклада: 91 день, 180 и 365 дней. В зависимости от срока меняется значение процентной ставки.
Значения процентной ставки по вкладу «Валютный в CNY» стали выше, теперь они выглядят так:
- 91 день - 8,5% годовых,
- 180 дней - 7,5% годовых,
- 365 дней - 6,5% годовых.
Другие условия остались прежними:
Валюта - CNY (китайский юань),
Минимальная сумма- 500 CNY,
Пополнение вклада - предусмотрено, прием дополнительных взносов допускается в течение всего срока действия вклада.
Начисление процентов - ежемесячно, в последний рабочий день месяца.
Выплата процентов - в конце срока вклада.
Пролонгация - предусмотрена. Вклад автоматически продляется по окончанию срока Договора на условиях, действующих на момент пролонгации.
Новой опцией стала возможность вкладчика выбрать удобный для него способ выплаты вклада и процентов в конце срока.
Выплата вклада осуществляется по выбору вкладчика следующими способами:
1. Наличными в рублях по курсу конвертации Банка на дату истребования вклада;
2. Безналичным переводом в валюте вклада на счет клиента, открытый в другом банке. При этом банк-получатель не должен находиться в санкционных списках.
Ознакомиться с полными условиями вклада «Валютный в CNY» можно по ссылке. Получить индивидуальную консультацию можно, оставив заявку на сайте Банка.
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