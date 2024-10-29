Солид Банк повысил ставки по вкладам в юанях до 8,5%

Солид Банк внес изменения в условия вклада для частных лиц - «Валютный в CNY». В этот раз изменения коснулись следующих параметров: процентной ставки и способов выплаты процентов по вкладу.

По-прежнему вкладчики могут выбрать 1 из 3 вариантов срока вклада: 91 день, 180 и 365 дней. В зависимости от срока меняется значение процентной ставки.

Значения процентной ставки по вкладу «Валютный в CNY» стали выше, теперь они выглядят так:

91 день - 8,5% годовых,

180 дней - 7,5% годовых,

365 дней - 6,5% годовых.

Другие условия остались прежними:

Валюта - CNY (китайский юань),

Минимальная сумма- 500 CNY,

Пополнение вклада - предусмотрено, прием дополнительных взносов допускается в течение всего срока действия вклада.

Начисление процентов - ежемесячно, в последний рабочий день месяца.

Выплата процентов - в конце срока вклада.

Пролонгация - предусмотрена. Вклад автоматически продляется по окончанию срока Договора на условиях, действующих на момент пролонгации.

Новой опцией стала возможность вкладчика выбрать удобный для него способ выплаты вклада и процентов в конце срока.

Выплата вклада осуществляется по выбору вкладчика следующими способами:

1. Наличными в рублях по курсу конвертации Банка на дату истребования вклада;

2. Безналичным переводом в валюте вклада на счет клиента, открытый в другом банке. При этом банк-получатель не должен находиться в санкционных списках.

Ознакомиться с полными условиями вклада «Валютный в CNY» можно по ссылке. Получить индивидуальную консультацию можно, оставив заявку на сайте Банка.

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