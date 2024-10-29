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Средний размер микрозайма в сентябре 2024 года составил 9,89 тыс. рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2024 года средний размер микрозайма составил 9,89 тыс. рублей, практически не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем (в августе 2024 года – 9,88 тыс. руб.). Таким образом, в сентябре средний размер микрозайма стабилизировался после снижения в июле – августе.

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в сентябре 2024 года вырос на 4,7% (в сентябре 2023 года – 9,44 тыс. руб.).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в сентябре 2024 года зафиксирован в:

  • Москве (11,68 тыс. руб.),
  • Ростовской области (11,60 тыс. руб.),
  • Санкт-Петербурге (10,90 тыс. руб.),
  • Московской области (10,62 тыс. руб.),
  • Ханты-Мансийском АО (10,34 тыс. руб.).

При этом по сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенное снижение среднего чека микрозайма в сентябре 2024 года продемонстрировали:

  • Ставропольский край (-3,2%),
  • Волгоградская обл. (-2,9%),
  • Ленинградская обл. (-2,7%),
  • Республика Саха (Якутия) (-2,2%),
  • Алтайский край (-2,1%).

В свою очередь, в некоторых регионах из топ-30 средний чек микрозайма в сентябре, напротив, увеличился, в том числе в:

  • Ростовской обл. (+8,5%),
  • Саратовской обл. (+2,4%),
  • Свердловской (обл.+2,4%),
  • Приморском крае (+1,7%),
  • Новосибирской обл. (+1,7%).

В Москве данный показатель вырос на 0,2%, а в Санкт-Петербурге сократился на 0,4%.

«После двух месяцев снижения, в сентябре средний размер микрозайма стабилизировался, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом это связано с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. Это привело не только к сокращению выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению его среднего размера для них. В то же время, заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга МФО готовы предоставлять более значительные суммы».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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