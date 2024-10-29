Компании Иркутской области приглашают принять участие в Национальной премии «Наш вклад»

Стартовал прием заявок на участие в новом сезоне национальной премии «Наш вклад», об этом объявила АНО «Национальные приоритеты».

Представить свои проекты могут российские компании и некоммерческие организации (НКО) из всех регионов страны, чья социальная и благотворительная деятельность соответствует целям и задачам национальных проектов России. Подать заявку можно по 30 ноября 2024 года на официальном сайте нашвклад.рф. Традиционно в оценке программ участников премии примут участие и все главы субъектов Российской Федерации.

Национальная премия «Наш вклад» отмечает роль бизнеса и некоммерческих организаций в достижении национальных целей. Свои социальные инициативы на Премию могут представить следующие категории участников: госкорпорации и госкомпании, крупный, средний, малый бизнес и некоммерческие организации. Всем финалистам премии присваивается статус «Партнер национальных проектов России».

– Важно, что современные предприниматели и некоммерческие организации ведут свою социальную деятельность с четким ориентиром на национальные цели. И тем самым поддерживают инициативы государства в стратегически важных сферах, – отметил заместитель председателя Правительства РФ и председатель экспертного совета национальной премии «Наш вклад» Александр Новак.

Он напомнил, что президент России определил национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Правительство ведет работу над новыми нацпроектами. Они направлены на решение широкого круга задач – от устойчивой динамичной экономики и технологического лидерства до повышения благополучия людей и создания комфортной и безопасной среды для жизни.

Каждый сезон национальной премии «Наш вклад» объявляет дополнительную номинацию по наиболее актуальному направлению текущего года. В сезоне 2024-2025 АНО «Национальные приоритеты» в партнерстве с Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) учредили специальную номинацию для представителей сфер маркетинга, коммуникаций и рекламы – «Год семьи». На рассмотрение в спецноминацию можно подать коммуникационные проекты, рекламные кампании, затрагивающие такие темы, как материнство, отцовство, детство, многодетность, забота о старшем поколении и другие направления, объединенные общей идеей: «Семья – это точка опоры и источник счастья».

– В предыдущем сезоне национальной премии «Наш вклад» мы делали акцент на корпоративных социальных практиках, направленных на поддержку семьи, и выделяли это направление в сквозной тематический трек. С нового сезона мы расширим пул участников и отдельно отметим вклад представителей сфер маркетинга, коммуникаций и рекламы в продвижение Года семьи. Оценить социальные и маркетинговые эффекты от реализованных в 2024 году проектов в этой номинации нам помогут лучшие эксперты и признанные профессионалы отрасли, – сообщила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Специальная номинация позволит отметить успешные примеры сотрудничества профессионалов рекламной индустрии с представителями бизнеса, результатом которого становятся яркие, креативные работы, наполненные качественным смысловым контентом. В состав экспертного жюри специальной номинации «Год семьи» войдут представители сферы рекламы и маркетинга, которые будут оценивать заявки через призму социального эффекта.