Российский рынок переживает не самые лучшие времена. От своих максимумов котировки рухнули на 40%. В начале сентября индекс Мосбиржи упал почти до 2500 пунктов. Долларовый индекс РТС находится ниже уровня сентября 2022-го, когда была объявлена мобилизация. Причин падения – две, отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин: продажи нерезидентов, а также высокие процентные ставки в России и ожидание их дальнейшего повышения. Тем не менее эксперт считает, что сейчас – уникальное время для инвесторов.

Максим Шеин, «БКС Мир инвестиций».

Фото: Алексей Ершов

– Если ориентироваться на те цели, которые поставил президент в федеральном послании (а он заявил, что «российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций, его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем, составить 66% ВВП»), то перспективы – огромные. Я, сколько себя помню, ни от одного чиновника не слышал словосочетание «фондовый рынок», а тут объявлена цель, да еще на таком высоком уровне! Это показательно.

Какой должна быть капитализация фондового рынка? Если взять 66% ВВП, то получается немаленький апсайд, капитализация российского рынка к 2030 году должна составить 260 триллионов рублей. Сейчас она в 5 раз меньше. Если перевести в проценты, то получается в среднем 35% годовых. Конечно, российский рынок будет расти в том числе и за счет первичных размещений, но в любом случае будет интересно.

На Инвестиционном форуме «Опоры России» в Иркутске много говорилось про инвестиции в бизнес-проекты. Я уверен, что фондовый рынок должен стать как раз тем местом, где эти инвестиции будут привлекаться.

Мы на пороге грандиозных изменений. Вопрос в том, что многие не верят. В России вообще принято в свои силы не верить. Все ждут, что сначала должны прийти иностранные инвесторы и всё тут озолотить, а потом что-нибудь случится. А надо верить в себя, в страну, в свой рынок. Когда всё развернется, надо быть на этом корабле.