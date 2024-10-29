В условиях дефицита кадров россияне стали чаще винить руководство в абьюзе

45% россиян рассказали, что сталкивались с абьюзом со стороны начальства, это на 6 процентных пунктов больше, чем было полгода назад. Данные приводит сервис по поиску работы SuperJob.

Чаще всего проявлениями абьюза называли различные нарушения трудового законодательства, в частности, сверхурочную работу, труд в выходные и праздники, непрофильные обязанности (3 из 10 переживших абьюз): «Нехватка рабочего персонала, тяжело физически выполнять работу за двоих»; «Приходилось задерживаться до 1–2 часов ночи, иногда и до 3 часов, т.к. объем работы был просто огромен». 14% приходилось выслушивать оскорбления, 13% сталкивались с публичной критикой, еще 13% – с психологическим давлением. 10% приходилось выслушивать грубости, 9% терпеть самодурство или высокомерие.

Сослуживцев в абьюзивном поведении винят 35% экономически активных россиян. Судя по комментариям, им приходилось сталкиваться в трудовых коллективах с психологическим давлением (15%), сплетнями (11%), публичной критикой (8%) и необоснованными придирками (7%).

Женщины чаще мужчин делились историями о неподобающем отношении к ним руководства и коллег. Об абьюзе со стороны начальства чаще рассказывали россияне 35–44 лет, со стороны коллег – опрошенные моложе 34 лет.