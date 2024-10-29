Новости

Ключевая ставка
Строительная отрасль вернется в 2019 год
«Это шах и мат». Бизнес – о влиянии ключевой ставки
«Убить экономику». Эксперты – о повышении ключевой cтавки до 21%
Все материалы сюжета

В условиях дефицита кадров россияне стали чаще винить руководство в абьюзе

45% россиян рассказали, что сталкивались с абьюзом со стороны начальства, это на 6 процентных пунктов больше, чем было полгода назад. Данные приводит сервис по поиску работы SuperJob.

Читайте также:

Госдума запретит работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам без детей
29 октября 2024
Путин: безработица находится на рекордно низком уровне третий месяц подряд
29 октября 2024

Чаще всего проявлениями абьюза называли различные нарушения трудового законодательства, в частности, сверхурочную работу, труд в выходные и праздники, непрофильные обязанности (3 из 10 переживших абьюз): «Нехватка рабочего персонала, тяжело физически выполнять работу за двоих»; «Приходилось задерживаться до 1–2 часов ночи, иногда и до 3 часов, т.к. объем работы был просто огромен». 14% приходилось выслушивать оскорбления, 13% сталкивались с публичной критикой, еще 13% – с психологическим давлением. 10% приходилось выслушивать грубости, 9% терпеть самодурство или высокомерие.

Сослуживцев в абьюзивном поведении винят 35% экономически активных россиян. Судя по комментариям, им приходилось сталкиваться в трудовых коллективах с психологическим давлением (15%), сплетнями (11%), публичной критикой (8%) и необоснованными придирками (7%).

Женщины чаще мужчин делились историями о неподобающем отношении к ним руководства и коллег. Об абьюзе со стороны начальства чаще рассказывали россияне 35–44 лет, со стороны коллег – опрошенные моложе 34 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кадровый голод":
Все материалы сюжета (638)


Реклама на сайте

Байкальский риск-форум (БРИФ)
«Кризис будет нашим жёстким экзаменатором»
«Заливать всё зарплатами – стратегия в никуда»
«У России один риск – не успеть». Владимир Орлов – о модернизации производств и перспективах экономики
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес