Две тысячи студентов посетили первый из двух День Эн+ в ИРНИТУ

В Иркутском Политехе 29 и 30 октября проходят Дни Эн+, где студенты и школьники знакомятся с многообразием направлений деятельности в российском энергохолдинге Эн+ и узнают информацию о построении карьеры в энергетике. В первый день на встречи с топ-менеджерами компаний холдинга пришли более 2 тысяч ребят.

На интерактивной сессии «Погружение в мир Эн+» студентам рассказали о команде специалистов основанного Олегом Дерипаской энергохолдинга, его работе с молодым поколением и социальной ответственности. Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков рассказал, что вуз работает вместе с холдингом уже более 10 лет. И он уверен, что это сотрудничество продолжится и дальше, ведь в нем заинтересованы все: ребята получают гарантированное трудоустройство, энергохолдинг – подготовленный персонал, а вуз – новые лаборатории и программы обучения.

«Всем своим знакомым, кто спрашивает, где получить современное образование в сфере энергетики, советую те программы университета, которые разработаны и работают совместно с Эн+. Обучение на самом современном оборудовании позволяет свести к самому минимуму период адаптации на реальной работе. Мы благодарны компании за те идеи и новые подходы к обучению», – ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

Сотни ребят с интересом слушали выступавших экспертов из всех бизнес-структур холдинга. Так, главный инженер гидроэнергетических объектов Эн+ Юрий Дворянский рассказал о том, как устроены современные ГЭС, а генеральный директор компании Востсибуголь Сергей Иванов рассуждал о будущем угольной отрасли. По словам эксперта, современные студенты и соискатели задают огромное количество вопросов о планах по снижению воздействия на окружающую среду и об экологическом, социальном и корпоративном управлении.

«Их интересует не только направления развития бизнеса, но и экологические, социальные аспекты нашей деятельности. Как мы подходим к обеспечению устойчивой городской среды в зонах нашей ответственности. Много вопросов о профессиях будущего, об интеграции искусственного интеллекта в энергетическую сферу. Вообще, сегодняшний диалог был полезен как для нас, так и для студентов», – директор Эн+ по устойчивому развитию Ирина Бахтина.

«За эти несколько часов нам удалось вживую пообщаться со многими представителями Эн+. Мы узнали много нового, того, чего не найдешь в Интернете и СМИ. Это было общение непосредственно с теми людьми, которые внесли много полезных изменений в развитие компании. Они помогли нам понять, что такое энергохолдинг Эн+, как он работает, и какие новинки и изменения внедряет», – студент первого курса Байкальского Института БРИКС София Самаркина.

Первый день мероприятия завершился интеллектуальными играми и квестами, принять участие в которых могли все желающие.