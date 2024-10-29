Иркутяне нарастили трафик на отечественные почтовые сервисы

За 9 месяцев текущего года число пользователей российских почтовых сервисов выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, трафик увеличился на 50%. А вот прирост аудитории иностранных аналогов составил только 17%, активность в них существенно упала. Это выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Интерес к почтовым сервисам по итогам трех кварталов 2024 года в целом значительно вырос. По сравнению с январем-сентябрем 2023 года число пользователей увеличилось на 57%, а потребляемый трафик — на 20%.

Самым популярным почтовым сервисом по-прежнему остается Gmail от Google: за год он нарастил 19% пользователей, но их активность при этом снизилась (-10% по сравнению с прошлым годом). Второе место в топе занимает Яндекс Почта, аудитория которой выросла на треть (+35%), а активность на 10%. Тройку лидеров замыкает Почта Mail, показавшая взрывной рост: за год сервисом стало пользоваться в 4 раза больше абонентов, а потребляемый ими трафик увеличился в 2,5 раза.

А главным проигравшим является Outlook. Сервис потерял как пользователей, так и их трафик (-12% и -59% соответственно).

Основной рост рынка обеспечили именно российские приложения, а их доля в общем трафике почтовых сервисов выросла с 55% в 2023 до 69% в текущем году.

Падение популярности иностранных почтовых сервисов выглядит закономерным явлением. Напомним, что с 2025 года вступит в силу запрет на использование зарубежной почты для регистрации на российских сайтах. Первоначально данная мера планировалась к введению в конце 2023 года, но затем срок был перенесен на год. Однако уже сейчас на ряде сайтов использовать для регистрации иностранную почту нельзя. Кроме того, определенное влияние на миграцию пользователей электронной почты на российские ресурсы оказали сообщения официальных лиц в сентябре текущего года о возможном запрете на создание новых аккаунтов со стороны Google.

На фоне подобных сообщений российские почтовые сервисы стали предлагать различные способы переноса писем и другой информации с ресурсов иностранных конкурентов.

Почтовыми сервисами пользуются в основном люди от 26 до 45 лет (60% всей аудитории). Они же активнее всего переходят на российские приложения — 61% новых пользователей отечественных ящиков. При этом выбор сервиса нередко зависит от возраста: молодежь (14-25 лет) все еще предпочитает Gmail, а абоненты старше 56 лет — Яндекс Почту.