Для молодежи в АПК польза для общества важнее всего

Каждый второй молодой россиянин, который связывает своё будущее с агросектором, выбирает профессию исходя из того, что она приносит пользу людям. Такой результат показал опрос на платформе РСХБ «Я в Агро». Студенты Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского подтверждают общероссийский тренд.
Согласно результатам исследования, в первую очередь для молодежи агросектора важна польза, которую представители профессии приносят обществу (51%), на втором месте – материальное вознаграждение и финансовая мотивация (48%).
Кроме того, для них важны уровень образования и квалификации (33%), а также социальный статус (31%). Не так выраженно влияют на престижность специальности семейные традиции, личный круг общения - их отметили 26% респондентов.
Факторы выбора профессии среди молодёжи АПК
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Как следующие факторы лично для вас влияют на престиж профессии?
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Доля ответов
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Польза, которую представители профессии приносят обществу (врачи, учителя, работники АПК и т.д.).
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51%
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Благосостояние (зарплата и другие способы материальной мотивации для представителей ряда профессий, например, льготная ипотека, доплаты, субсидии и т.д.).
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48%
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Уровень образования и квалификации (чтобы стать хирургом - нужно долго и упорно учиться, а кассиром в супермаркете стать проще).
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33%
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Социальный статус (представление в обществе о том, что быть владельцем бизнеса круче, чем курьером).
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31%
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Экономические тренды (растущий спрос на определенные профессии, например, на айтишников).
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30%
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Семейные традиции, личный круг общения (когда родственники, друзья и знакомые положительно или отрицательно высказываются о своих профессиях).
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26%
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Образ профессии в СМИ (насколько часто представители специальностей становятся героями различных материалов и репортажей в медиа).
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23%
«Согласно результатам опроса РСХБ, при выборе специальности начинающих аграриев главная ценность – не столько благосостояние, сколько возможность приносить пользу обществу. Однако такой труд должен быть и вознаграждён по достоинству, ведь именно благодаря аграриям мы можем кормить свои семьи, а продовольственная сфера России надёжно защищена от внешних факторов. За 8 месяцев 2024 года заработная плата в сельскохозяйственной отрасли увеличилась на 12,5%, а в пищевой и перерабатывающей промышленности – на 17,5% по сравнению с прошлым годом», – комментирует заместитель Председателя Правления банка Елена Батурова.
Для содействия трудоустройству в агросфере РСХБ развивает базу поиска работы и учебных курсов «Я в Агро». На ней уже свыше 30 тыс. вакансий. Работодатели Иркутской области разместили на платформе 209 предложений. Самыми популярными из них являются ветеринары, операторы доильных аппаратов и трактористы.
Аспирантка ИрГАУ Анна Раченко также отметила, что её выбор профессии был предопределён семейными ценностями и сделан был ещё в глубоком детстве.
«Я про себя говорю: родилась и выросла в саду. Родители мне привили любовь к садоводству и земледелию. С детства помогаю им выращивать саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур. Считаю это очень благородным занятием и горжусь своим выбором. Садоводство для нас – это не просто бизнес, это дело всей жизни. Самое главное, всегда стремиться к чему-то новому, интересному, иметь единомышленников вокруг и приносить пользу людям», - отметила Анна Раченко.