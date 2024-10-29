Для молодежи в АПК польза для общества важнее всего

Каждый второй молодой россиянин, который связывает своё будущее с агросектором, выбирает профессию исходя из того, что она приносит пользу людям. Такой результат показал опрос на платформе РСХБ «Я в Агро». Студенты Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского подтверждают общероссийский тренд.

Согласно результатам исследования, в первую очередь для молодежи агросектора важна польза, которую представители профессии приносят обществу (51%), на втором месте – материальное вознаграждение и финансовая мотивация (48%).

Кроме того, для них важны уровень образования и квалификации (33%), а также социальный статус (31%). Не так выраженно влияют на престижность специальности семейные традиции, личный круг общения - их отметили 26% респондентов.

Факторы выбора профессии среди молодёжи АПК

Как следующие факторы лично для вас влияют на престиж профессии? Доля ответов Польза, которую представители профессии приносят обществу (врачи, учителя, работники АПК и т.д.). 51% Благосостояние (зарплата и другие способы материальной мотивации для представителей ряда профессий, например, льготная ипотека, доплаты, субсидии и т.д.). 48% Уровень образования и квалификации (чтобы стать хирургом - нужно долго и упорно учиться, а кассиром в супермаркете стать проще). 33% Социальный статус (представление в обществе о том, что быть владельцем бизнеса круче, чем курьером). 31% Экономические тренды (растущий спрос на определенные профессии, например, на айтишников). 30% Семейные традиции, личный круг общения (когда родственники, друзья и знакомые положительно или отрицательно высказываются о своих профессиях). 26% Образ профессии в СМИ (насколько часто представители специальностей становятся героями различных материалов и репортажей в медиа). 23%

«Согласно результатам опроса РСХБ, при выборе специальности начинающих аграриев главная ценность – не столько благосостояние, сколько возможность приносить пользу обществу. Однако такой труд должен быть и вознаграждён по достоинству, ведь именно благодаря аграриям мы можем кормить свои семьи, а продовольственная сфера России надёжно защищена от внешних факторов. За 8 месяцев 2024 года заработная плата в сельскохозяйственной отрасли увеличилась на 12,5%, а в пищевой и перерабатывающей промышленности – на 17,5% по сравнению с прошлым годом», – комментирует заместитель Председателя Правления банка Елена Батурова.

Для содействия трудоустройству в агросфере РСХБ развивает базу поиска работы и учебных курсов «Я в Агро». На ней уже свыше 30 тыс. вакансий. Работодатели Иркутской области разместили на платформе 209 предложений. Самыми популярными из них являются ветеринары, операторы доильных аппаратов и трактористы.

Аспирантка ИрГАУ Анна Раченко также отметила, что её выбор профессии был предопределён семейными ценностями и сделан был ещё в глубоком детстве.

«Я про себя говорю: родилась и выросла в саду. Родители мне привили любовь к садоводству и земледелию. С детства помогаю им выращивать саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур. Считаю это очень благородным занятием и горжусь своим выбором. Садоводство для нас – это не просто бизнес, это дело всей жизни. Самое главное, всегда стремиться к чему-то новому, интересному, иметь единомышленников вокруг и приносить пользу людям», - отметила Анна Раченко.