Ремонт улиц завершается в Иркутске

На сегодня завершены основные работы на большинстве объектов.

На сегодня готовы Пролетарская, Чайковского, Литвинова, Горького, Академическая от Старо-Кузьмихинской до Костычева, Володарского, Сеченова, Трудовая на участках от Пискунова до 4-й Советской и от Волжской до Иркутской 30-й Дивизии, Старо-Кузьмихинская, Маршала Конева, Лермонтова, Якоби, Байкальская на участках от здания №265б до строения №291а, от дома № 236б/7 до дома №236в/1, от Станиславского до плотины ГЭС, от Лопатина до Советской, а также Спортивный переулок.

– На нескольких объектах, ремонт которых был завершен, во время приемки обнаружили недочеты. Это Малая Роза, 25-го Октября, 20-й Советский переулок, объездная Ново-Ленино. Участки переданы подрядчикам на доработку, затем состоится повторная приемка. Оплата организациям не будет перечислена, пока они не устранят все недостатки, – прокомментировал мэр Руслан Болотов.

Большинство объектов приводили в порядок комплексно: устанавливали новые бордюры, укладывали асфальт на проезжей части и тротуарах, проводили монтаж знаков, ограждений, светофоров, обустройство пандусов, восстанавливали элементы ливневой канализации, наносили разметку. На дорогах с крепким основанием меняли только верхний слой покрытия.

Сейчас работы продолжаются на Байкальской от Ржанова до границы города и от Советской до Тимирязева, Ленинградской, объездной Первомайского и Университетского. На каждом из участков асфальтирование полностью завершено. Подрядчики занимаются благоустройством территорий.