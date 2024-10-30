В Иркутской области средняя цена кв. м новостроек выросла за третий квартал на 0,2%

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Иркутской области в третьем квартале 2024 года составила 133 657 рублей за 1 кв. м общей площади. По сравнению с предыдущим кварталом она повысилась всего на 0,2%, в том числе на квартиры среднего качества – на 1,7%, улучшенного качества – на 0,2%. При этом элитные квартиры подешевели на 16,6%, сообщает Иркутскстат.

На вторичном рынке жилья цена осталась на прежнем уровне – 102 869 рублей за «квадрат».

В Иркутске цены на жилую недвижимость выше средних по региону: в новостройках – 141 797 рублей, на вторичном рынке – 115 170 рублей.

Среди регионов Сибири Иркутская область находится на четвертом месте по стоимости жилья. Лидером рейтинга является Республика Алтай (средняя цена 162,3 тыс. рублей за «квадрат»), на втором месте – Новосибирская область, на третьем – Тыва.

В целом, после отмены льготной ипотеки цены на рынке недвижимости стагнируют.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что строительная отрасль вернётся в 2019 год.

«Спрос на жилье будет более сбалансированным под влиянием отмены массовой льготной ипотеки, как это было в период до начала массовой льготной ипотеки. И то, что выглядит как значительное снижение и продаж, и выдачи ипотеки – по сути, это возвращение к более обоснованному уровню спроса на жилье. Рост ипотеки замедляется, но это замедление с очень высоких уровней. Я напомню, у нас темпы роста были 30%+. И такие темпы не могут держаться долго, и строительному сектору рассчитывать на то, что все время будет 30% – мы заранее предупреждали, что это будет невозможно", – сказала Набиуллина.

Она напомнила, что цены на жилье за четыре года льготной ипотеки выросли почти вдвое, что сильно опережало рост зарплат.

При этом 87% россиян считают стоимость квартир в новостройках «высокой» или «переоцененной». Больше всего таких респондентов на Дальнем Востоке (92%), в Москве (90,5%) и Санкт-Петербурге (90,2%). Цены на новостройки растут практически во всех крупных городах страны. В связи с этим многие граждане отложили приобретение жилья.